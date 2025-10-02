S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6650-6750п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6650-6750 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы.

"С технической точки зрения S&P 500 совершил пробой уровня 6700 пунктов и достиг нового исторического максимума, - указывает эксперт в комментарии. - Движение в рамках восходящего тренда продолжается, и следующей целью выступает уровень 6800 пунктов. Индикатор RSI вновь приблизился к зоне перекупленности, но пока не подает разворотных сигналов. Заметим, что ралли вновь отличается своим узким характером: доля акций, находящихся выше 50-дневной средней, за прошлую сессию не выросла, а сократилась на 2 п.п., до 55%. Тем не менее, полагаем, что некоторое расширение ралли можно ожидать в ближайшие дни при сохранении позитивного сентимента, что может привести к ускорению роста S&P 500".

