Главная / Аналитикам / Аналитика / Дивиденды Газпром нефти по итогам 2025г составят 35-45 руб. на акцию - Freedom Finance Global
02 октября 2025 года 16:35
Дивиденды Газпром нефти по итогам 2025г составят 35-45 руб. на акцию - Freedom Finance Global
Дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2025г составят 35-45 руб. на акцию при нейтральном рынке нефти, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Акционеры "Газпром нефти" утвердили дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 17,3 руб. на акцию. По текущей цене бумаг компании в 493 руб. дивидендная доходность на полугодие составляет 3,5%, что для нефтегазового сектора выглядит достаточно умеренно, считает эксперт инвесткомпании. "Дивидендная политика "Газпром нефти" фиксирует выплату не менее 50% прибыли по МСФО с корректировками и допускает промежуточные дивиденды по итогам шести месяцев, - указывает Чернов. - В 2023 году компания направила около 75% прибыли на дивиденды, а за 2024 год порядка 78%, суммарно 79,17 руб. на акцию включая мощные промежуточные 51,96 руб. за первое полугодие 2024-го. Текущие 17,3 руб. заметно ниже из-за просадки финансовых результатов в первом полугодии 2025 года, так как прибыль компании по МСФО снизилась на 54,2% г/г на фоне более низких мировых цен на углеводороды, изменения в общемировой макроэкономической конъюнктуре и сжатия маржи переработки". Аналитик считает, что компании удается сохранять дисциплину выплат, но размер дивиденда очень чувствителен к ее прибыли. Во втором полугодии традиционно помогает сезон по переработке и экспортные поставки, однако потенциал роста чистой прибыли ограничен налоговой нагрузкой, конъюнктурой ОПЕК+, перебоями производства и поставок нефти из-за плановых сезонных ремонтных работ на НПЗ. "Поэтому в своем базовом сценарии мы ожидаем дивиденды за второе полугодие немного выше текущих, но годовая сумма останется ниже 2024 года, - делает вывод Чернов. - Ориентир по итогам года прогнозируем в диапазоне 35-45 руб. на акцию при нейтральном рынке нефти. Основные риски этого прогноза связаны с ценой Brent и курсом рубля, а также санкционной политикой". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-АКЦИИ/ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
