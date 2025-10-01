Рынки акций Китая и Гонконга сохраняют потенциал роста в октябре - "Велес Капитал"

Фондовые рынки Китая и Гонконга сохраняют потенциал развития повышения в текущем месяце, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Подъем, как и раньше, может быть обеспечен надеждами на внутренние меры экономической поддержки и развитие IT-отрасли, в том числе в условиях усиления конкуренции с США, отмечает эксперт.

В то же время, обращает внимание Кожухова, Дональд Трамп может усилить давление на КНР, в том числе из-за покупки российской нефти, что представляет собой нисходящие риски для акций.

Гонконгский Hang Seng при "бычьем" сценарии может продолжить обновление пиков с 2021 года и превысить 30000 пунктов с ближайшими важными поддержками у 26100 пунктов и 24800 пунктов, полагает аналитик "Велес Капитала".

