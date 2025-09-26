"Финам" сохраняет рейтинг акций Tesla на уровне "продавать" с целевой ценой $245 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 40%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Мы подтверждаем рекомендацию "Продавать" по акциям Tesla: текущая оценка акций уже заложила будущие успехи в AI и автономии, тогда как операционные и корпоративные риски реализуют прямо сейчас, - пишет аналитик Магомед Магомедов. - Пространство для дальнейшего роста выглядит ограниченным, а риски существенной коррекции сохраняются".

Tesla - производитель одноименных электромобилей, систем генерации и хранения энергии, разработчик ИИ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.