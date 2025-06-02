Цена нефти может перейти в диапазон $70-71/барр. Brent к концу июня - Freedom Finance Global

Цена нефти может перейти в диапазон $70-71 за баррель Brent к концу июня, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Мировые цены на нефть в ходе торгов 2 июня уверенно движутся вверх, - отмечает эксперт в комментарии. - Рынок обнадежило решение участников сделки ОПЕК+ нарастить добычу в июле так же, как в июне - на 411 тыс. баррелей в сутки, хотя ожидалось более радикальное ее увеличение, а также обязать Ирак, ОАЭ и некоторые другие страны сократить производство, чтобы компенсировать превышение квот в предыдущие месяцы. Для России исполнение этого требования продлено до октября. Риски торговой войны между Китаем и США, похоже, отошли на второй план, хотя замедление роста крупнейших экономик мира в этом году, на наш взгляд, остается заложенным в ценах".

Хотя цены на нефть в ближайшее время, как ожидает аналитик, будут оставаться ниже $70/барр., их возвращение на более высокие уровни - вопрос времени, так как спрос в Китае и Индии остается высоким.

"Даже если у Пекина вновь обострятся отношения с Вашингтоном, на импорте нефти в КНР, особенно российском, это не скажется, - считает Мильчакова. - Санкции США против Ирана, отмена лицензии Chevron на работу в Венесуэле и пожары в канадской провинции Альберта, затрагивающие, в том числе нефтяную инфраструктуру, способствует "бычьим" настроениям на рынке. В течение недели цена Brent может колебаться в коридоре в $63,5-67/барр., а до конца июня не исключаем достижения ею диапазона $70-71/барр.".

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