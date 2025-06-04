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04 июня 2025 года 15:25
Ралли на рынке ОФЗ связано с ожиданиями скорого смягчения ДКП - Райффайзенбанк
Ралли на рынке ОФЗ связано с ожиданиями скорого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Впервые за долгое время на рынке госбумаг ралли. За неделю доходности снизились на 80-100 б.п. в коротком и среднем участках, и на 60 б.п. - в длинном. Индекс RGBI резко ушел выше 111 п.п., такие уровни до этого наблюдались лишь в марте, - пишут эксперты в комментарии. - Хотя от ЦБ и был достаточно интересный сигнал (Ф. Габуния отметил изменение ситуации, а варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле), в основном, участники рынка все же вдохновлялись многочисленными словесными интервенциями представителей экономического блока". На взгляд аналитиков, ожидания рынка ОФЗ сейчас явно на стороне скорого смягчения политики. По их оценкам, участники рынка ждут снижения ключевой ставки на 100 б.п. в совокупности на ближайших двух заседаниях, причем, судя по активным покупкам в последнее время, это снижение ожидают уже в июне. При этом, по мнению экспертов Райффайзенбанка, вероятности снижения и сохранения ключевой ставки на неизменном уровне в эту пятницу практически равны. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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