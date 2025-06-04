"БКС МИ" ухудшил оценку акций NVIDIA до нейтральной

"БКС Мир инвестиций" ухудшил оценку акций NVIDIA Corp. с "позитивной" до "нейтральной", сохранив целевую цену на уровне $144 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Андрея Саенко.

"Продажи (в первую очередь, графических процессоров для дата-центров) продолжают уверенно расти, однако котировки растут еще быстрее - с момента выхода нашего последнего материала бумага подорожала на 50%, - указывает эксперт. - NVIDIA уже не дешевая, при этом ситуация с КНР и пошлинами вредит компании и ограничивает потенциал роста. Бумага стала уязвимой к негативным новостям о торговых отношениях США и Китая".

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