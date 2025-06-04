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04 июня 2025 года 16:27
"БКС МИ" ухудшил оценку акций NVIDIA до нейтральной
"БКС Мир инвестиций" ухудшил оценку акций NVIDIA Corp. с "позитивной" до "нейтральной", сохранив целевую цену на уровне $144 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Андрея Саенко. "Продажи (в первую очередь, графических процессоров для дата-центров) продолжают уверенно расти, однако котировки растут еще быстрее - с момента выхода нашего последнего материала бумага подорожала на 50%, - указывает эксперт. - NVIDIA уже не дешевая, при этом ситуация с КНР и пошлинами вредит компании и ограничивает потенциал роста. Бумага стала уязвимой к негативным новостям о торговых отношениях США и Китая". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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