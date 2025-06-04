Индекс S&P 500 готовится к возвращению выше 6000 пунктов - "Велес Капитал"

Индекс S&P 500 готовится к возвращению выше 6000 пунктов, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения индекс S&P 500 с апреля остается в среднесрочном восходящем тренде и накануне поднялся до пика с начала марта - 5981 пункт, - указывает эксперт. - Индикатор сохраняет краткосрочную базу для возвращения к достигнутому в феврале историческому пику 6147 пунктов при положении выше 5850 пунктов, а среднесрочную - выше 5760 пунктов. При бычьем сценарии S&P 500 в ближайшие недели продолжит повышение в район 6200-6300 пунктов и выше, а причинами покупок могло бы стать достижение торговых соглашений США с основными партнерами, а также смягчение тона ФРС, которое может увеличить спрос в том числе на IT-компании".

По мнению Кожуховой, на данный момент американский рынок не пугает перспектива еще более масштабного госдолга страны, а также локальная слабость национальной экономики, но указанные факторы остаются среднесрочными рисками, которые могут реализоваться при сохранении жесткой позиции Трампа и привести к развороту акций вниз.

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