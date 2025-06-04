Freedom Finance Global повышает прогнозную цену акций NVIDIA до $170

Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NVIDIA Corp. и повышает целевую цену со $165 до $170 за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"NVIDIA представила сильные результаты за I квартал 2026 финансового года, превзойдя рыночные ожидания по всем основным метрикам, - отмечает эксперт. - Рост выручки был обусловлен продолжающимся бумом в сегменте ИИ, рекордным темпом внедрения новых решений на базе новой архитектуры Blackwell и выдающимися продажами в сегменте потребительских видеокарт. Отдельно стоит отметить сильные результаты в сегменте сетевого оборудования, который вызывал опасения в предыдущее кварталы".

Аналитики инвесткомпании пересматривают финансовые прогнозы вверх, так как портфель заказов NVIDIA существенно расширился, а опасения относительно повышенного давления на маржу и проблем в сегменте сетевого оборудования не оправдали себя.

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

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