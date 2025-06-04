Вероятности снижения ставки ЦБ РФ и ее сохранения на уровне 21% в июне практически равны - Райффайзенбанк

Вероятности снижения ключевой ставки Банка России и ее сохранения на текущем уровне (21% годовых) по итогам заседания в пятницу, 6 июня 2025 года, практически равны, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Интрига, на наш взгляд, будет гораздо выше, чем в последние несколько месяцев, так как мы полагаем, что сценарии сохранения ключевой ставки и ее снижения практически равновероятны (хотя пауза примерно в полтора месяца будет не так сильно заметна для экономики)", - пишут эксперты в обзоре.

Аналитики считают. что в пользу снижения ставки выступает почти вся ключевая макроэкономическая статистика. "Напомним, что за 1К25 динамика ВВП перешла в отрицательную область (кв/кв с исключением сезонности), промышленное производство растет лишь за счет машиностроительного комплекса, кредитование в течение нескольких месяцев демонстрирует слабую динамику, инфляция несколько недель подряд остается низкой", - отмечают они.

Вероятно, основным фактором, который может удержать ЦБ от снижения ключевой ставки, является нежелание повторения ситуации 2024 года, когда после длительной паузы пришлось возобновить цикл ужесточения политики, указывают в Райффайзенбанке.

"Сейчас растут инфляционные ожидания населения, а снижение инфляции происходит неравномерно. Рубль в текущий момент, по нашим оценкам, избыточно крепок, и есть немалые риски его ослабления (что в итоге может развернуть дезинфляционные процессы через несколько месяцев)", - говорится в материале экспертов.

Важным аргументом в пользу осторожного настроя ЦБ РФ является и желание сохранить контроль над ожиданиями рынка по будущей траектории ключевой ставки, обращают внимание эксперты Райффайзенбанка.

"Пока, даже с определенными улучшениями, они по-прежнему достаточно консервативны (по нашим оценкам, ОФЗ ждут ключевую ставку на уровне 18,5-19% на конец 2025 года). Смягчение политики сейчас может означать старт большого цикла снижения ключевой ставки и пересмотр вниз ожиданий (в связи с чем роль и эффективность дальнейших сигналов регулятора может снизиться)", - указывают аналитики.

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