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04 июня 2025 года 13:11

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 10,85 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 10,85 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,1%, стоп-приказ: 8,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликовала отчет за I квартал 2025 года по МСФО: скорректированная прибыль выросла на 8,5% по сравнению с прошлым годом, рентабельность операционной прибыли достигла 73%, отмечают аналитики.

Акции эмитента в текущий момент торгуются с относительно низким мультипликатором P/E - около 4,5.

"С технической точки зрения котировки пробили уровень сопротивления около 9,00 руб. и вернулись к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 8,40 руб. риск на портфель составит 1,01%", - указывают в "Финаме".

"Новороссийский морской торговый порт" - российская компания, крупнейший портовый оператор, осуществляющий свою деятельность в Новороссийском морском порту.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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