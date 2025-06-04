ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку на 1 п.п. в пятницу - "БКС МИ"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку на 1 п.п., до 20% годовых, на заседании в пятницу, 6 июня, полагает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

"Статистика пока не показывает сильного замедления экономики, что могло бы стать сигналом для устойчивого снижения ставки, - отмечает эксперт в комментарии. - Однако проблемы в финансовом и реальном секторах нарастают. На этом фоне прогнозируем, что регулятор опустит ставку на заседании в пятницу - на 1 п.п. до 20%".

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