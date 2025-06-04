"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Озон Фармацевтики

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 74 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста на 47,2% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Озон Фармацевтика" - отечественная фармацевтическая компания со специализацией на дженериках, которая в обозримой перспективе получит статус биофармацевтической с учетом ожидающегося с 2027 года старта коммерциализации биосимиляров, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Лидерство по количеству регистрационных удостоверений, широкая диверсификация выручки по областям медицины и ставка на развитие биотехнологического направления - ключевые факторы, которые заставляют присмотреться к этому фундаментально недооцененному эмитенту".

Озон Фармацевтика - российская фармацевтическая компания, входящая в топ-3 по объему продаж препаратов-дженериков среди отечественных производителей за 2024 год.

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