"Финам" понизил прогнозную цену акций Block до $66,02

"Финам" понизил прогнозную цену акций Block Inc. с $92,6 до $66,02 на горизонте 12 месяцев, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 16,2% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Акции Block за последние 12 месяцев сильно отстали от основных бенчмарков американского фондового рынка, отмечает аналитик Никита Степанов. Причина, на его взгляд, заключается в замедлении бизнеса и в снижении прогнозов менеджмента. Прогноз будущих показателей был снижен в связи с высокой макроэкономической неопределенностью, в первую очередь вызванной тарифными войнами.

"Продукты Block зачастую используются в сегменте e-commerce, который сильно зависит от отношений Китая и США. Сейчас страны объявили "перемирие", снизив взаимные пошлины до середины августа. Однако если стороны не договорятся о долгосрочном сотрудничестве, то Block может продолжить снижать прогнозы. В связи с этим мы понижаем целевую цену, но оставляем рейтинг "покупать", так как все же считаем трудности временными", - пишет эксперт.

Block - американская финтех-компания, входит в число лидеров в отрасли цифровых платежей по объему транзакций и количеству клиентов.

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