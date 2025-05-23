Бизнес столкнулся с падением спроса и продаж

23 мая. FINMARKET.RU - Большинство предпринимателей (70%) ощутили в 1-м квартале 2025 г.спроса, которое выражалось в падении продаж и выручки. Это следует из результатов мониторинга спроса на товары и услуги бизнеса, который провел Институт экономики роста им. П. А. Столыпина. Исследование учитывает ответы руководителей и владельцев около 2500 компаний из 85 субъектов России, пишут "Ведомости"

Около 60% опрошенных сообщили о сокращении физического объема продаж в январе-марте по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщают авторы. У 20%выросли, еще у 20% остались на прежнем уровне.

Падение выручки в денежном выражении отмечает 56% предпринимателей. Некоторые из них смогли компенсировать снижение физических продаж увеличением цен. На этот шаг пошли 24,5% респондентов, еще 36,4%, напротив, снизили цены для стимулирования продаж, а 24,5% предпринимателей их не меняли.

В Институте экономики роста обнаружили обратную зависимость падения продаж от размера бизнеса. Крупные, как и средние, компании сообщали о снижении реализации товаров в 34% случаев, малый- в 50%, а микробизнес - в 66%. Также около трети крупных предприятий и две трети микропредприятий сообщили о снижении выручки. Авторы исследования объясняют различия тем, что крупный бизнес повышал цены охотнее и успешнее: 33% опрошенных против 23% среди микропредпринимателей. 67% тех, кто повысил цены, объяснили это ростом издержек, 16,3% связали повышение с "консолидацией с другими игроками рынка", 8,5% заявили, что "люди и компании покупают по любой цене", еще 8,3% сослались на подорожавшее обслуживание имеющихся кредитов.

В отраслевом разрезе наибольшее снижение продаж ощутила торговля непродовольственными товарами (75%), продуктовый ритейл (63%), обрабатывающие производства (62%), строительство (55%). В сфере операций с недвижимым имуществом и в сельском хозяйстве сокращение деловой активности зафиксировано в 47% случаев.

"Главный вывод, который можно сделать из опроса, - в отличие от прошлых периодов предприниматели фиксируют четкое охлаждение экономики, замедление или снижение динамики продаж. Если выручка падает в меньшей степени, то это объясняется ростом цен", - подчеркнули в Институте экономики роста.

Как отмечают авторы исследования, результаты опроса "не отражают точную статистическую картину" из-за растущего перераспределения рыночной доли в торговле в пользу крупных игроков, которые имеют больший вес в общем объеме выручки. Также влияют различия в динамике по типам бизнеса и отраслям.