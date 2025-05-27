Доходность вкладов вернулась к уровню августа 2024 года

27 мая. FINMARKET.RU - Банки готовятся к снижению ключевой ставки. Ставки по вкладам на сроках от трех месяцев до года упали до 18,8% - это минимум с августа 2024-го года, следует из данных на сайтах банков. За последний месяц девять из топ-10 кредитных организаций пересмотрели доходность депозитов, пишут "Известия"

Ставки вкладов на 3 месяца и полгода за это время упали на 0,5 п.п. и достигли диапазона 19,2%, годовых депозитов - на 0,7 п.п., до 18%, следует из данных кредитных организаций.

Несмотря на постепенное снижение доходностей, норма сбережений сейчас находится вблизи исторических максимумов, пояснили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Этого уровня достаточно, чтобы на потребление товаров и услуг направлялось меньше денег, а спрос в экономике в итоге замедлялся.

Нужда банков в деньгах россиян постепенно снижается, поскольку они уже успели накопить резервы для выдачи кредитов в будущем, уточнил экономист Андрей Бархота. По данным на начало апреля, за год вклады приросли на 23%, а кредитный портфель вдвое меньше - только на 12%.

В стандартной ситуации ценообразование по вкладам формируется по схеме "ключевая ставка минус 1-1,5 п.п.", пояснил Бархота. Если банки установили доходность депозитов на 3 и 6 месяцев около 19%, то получается, что на этом сроке они ждут ключевую на уровне не более 20-20,5%. При этом они рассчитывают, что в перспективе года ставка с высокой вероятностью составит около 19%.

В целом действия банков могут говорить о том, что есть вероятность снижения ставки на заседании ЦБ 6 июня, уточнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Между тем большинство экспертов сходятся во мнении, что пока регулятор возьмет паузу, чтобы подготовить рынок к более плавному смягчению политики.