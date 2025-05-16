Инфляция в РФ в апреле замедлилась до 0,4%

Рост потребительских цен в апреле замедлился до 0,4% после повышения на 0,65% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция снизилась до 10,23% с 10,34% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%

16 мая. FINMARKET.RU -в России в апреле 2025 года составила 0,4% после 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-апрель 2025 год потребительские цены в РФ выросли на 3,12%.

Инфляция в апреле 2025 года оказалась ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,53% - и меньше недельной динамики, которая указывала на рост цен в районе 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2025 года замедлилась до 10,23% (аналитики ожидали ускорения до 10,37%) с 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024. Годовая инфляция в апреле снизилась впервые с октября 2024 года. ЦБ изначально ожидал, что пик годовой инфляция в РФ пройдет в апреле-мае, потом склонялся к тому, что снижение годовой инфляции начнется в мае.

ЦБ в своем комментарии к апрельскому прогнозу отмечал, что ожидает замедление годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, то есть годовая инфляция замедляется несколько быстрее ожиданий ЦБ.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в апреле 2025 года составил 100,32% (в марте 2025 года - 100,69%), в годовом выражении - 109,23% (после 109,65% в марте).

Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,71% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 12,66%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в апреле на 1,48% (в годовом выражении - выросла в цене на 21,22%).

Непродовольственные товары в апреле на фоне укрепившегося рубля подешевели на 0,07% (в годовом сопоставлении цены выросли на 5,43%).

Услуги в апреле стали обходиться дороже в среднем на 0,53% (в годовом выражении - на 12,76%).

В апреле значительно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на капусту - на 20,2%, свеклу - на 16,9%, лук - на 16,1%, лимоны - на 15,2%, картофель - на 14,0%, морковь - на 9,7%. В то же время снизились в апреле цены на огурцы - на 8,6%, апельсины - на 7,4%, помидоры - на 4,8%, бананы - на 3,6%.

Рыба и морепродукты в апреле подорожали на 1,3%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 1,2%, молоко и молочная продукция - на 0,5%.

Снизились в апреле цены на куриные яйца - на 6,9%, мясо кур - на 2,0%.

Среди непродовольственных товаров меньше стали в апреле цены на смартфоны - на 3,4%, роботы-пылесосы - на 3,1% компьютеры планшетные - на 2,8%, телевизоры - на 2,7%, машины стиральные - на 2,2%, легковые автомобили импортные подержанные - на 1,3%.

Значительно в апреле выросли цены на медикаменты - на 0,9%.

Цены на бензин автомобильный подросли на 0,6%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Среди услуг в марте существенно выросли тарифы на услуги пассажирского транспорта - на 3,0%, в том числе на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования - от 7,3% до 10,2%.

Кроме того, значительно дороже стали обходиться санаторно-оздоровительные услуги - на 4,5%.