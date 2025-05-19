Гендиректор "Абрау-Дюрсо": 2024 год был непростым, но очень успешным

Группа компаний "Абрау-Дюрсо" по итогам 2024 года достигла рекордных показателей по количеству проданной продукции, не исключено, что помимо дивидендов её акционеры получат в конце года дополнительный платёж. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

По словам гендиректора ПАО "Абрау-Дюрсо" Елены Зарицкой, "2024 год был для "Абрау-Дюрсо" непростым, но очень успешным по всем результатам".

Согласно презентации компании, в 2024 году продажи составили 66 млн 862 бутылки, что на 18% больше, чем в 2023 году, когда было продано 56 млн 704 бутылки. Уточняется, что в 2024 году продажи собственных алкогольных брендов компании выросли на 20% - с 48 млн 227 тыс. бутылок до 57 млн 781, а безалкогольных и слабоалкогольных - на 7% с 7 млн 763 тыс. бутылок в 2023 году до 8 млн 282 тыс. в прошлом году.

Выручка ГК "Абрау-Дюрсо" по МСФО в 2024 году составила 15,798 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2023 году, когда она была на уровне 12,525 млрд руб., говорится в презентации. Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,837 млрд рублей с 1,281 млрд рублей в 2023 году, EBITDA - на 51%, до 4,307 млрд рублей с 2,857 млрд рублей, что стало рекордным показателем для компании.

По словам Зарицкой, в 2024 году компания заложила 316 га виноградников, прирост по объему высаженного винограда составил 62% по сравнению с 2023 годом. Общая площадь виноградопригодных земель составила 6,8 тыс. га, из них 4,1 тыс. га - виноградники. Инвестиции составили 664 млн рублей.

Президент, председатель совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо" Павел Титов сообщил, что дивиденды по итогам 2024 г. могут составить 5,01 руб. на акцию, а также возможен дополнительный платеж по акциям в конце текущего года.

"Совет директоров порекомендует ежегодному собранию акционеров выплатить по 5 рублей 01 копейку на каждую акцию, в общей цифре - это 545 с небольшим млн рублей. И мы рассматриваем еще дополнительный платеж к концу года. Но сейчас мы не можем его озвучивать ни как 100-процентный, ни в цифрах, но, в принципе, мы допускаем дополнительные дивиденды в конце года", - сказал Титов.

Компания планирует летом привлечь дополнительные средства с рынка.

"Мы также ищем окно возможностей выпустить первый наш облигационный заём, размещать его на наших биржах. Мы уже, по сути, выбрали себе самого, наверно, крупного андеррайтера в России. Просто пока не хотим его озвучивать. Думаю, что будет достаточно успешное размещение... в июле", - сказал президент компании.

В прошлом году ассортимент компании пополнился четырьмя новыми продуктами, сообщила Зарицкая. Так, в линейке классических игристых вин Victor Dravigny был представлен Victor Dravigny Zero Dosage, "который был раскуплен практически сразу после того, как вышел". Два тихих вина были произведены на винодельне "Юбилейный" - в линейке Abrau Estates появилось первое для группы оранжевое вино, а второе - вино Femme D'Abrau из редко используемого винограда сорта Амурский Потапенко "с послевкусием пиона". В линейке крепких напитков "7" выпущена виноградная водка "7 ЛОЗ".

Гендиректор сообщила, что "стрельнули" новые безалкогольные лимонады, которые компания выпускает в двух коктейльных вкусах. Кроме того, "Абрау-Дюрсо" вместе с ритейлером "Магнит" были разработаны конфеты с добавлением игристого вина "Sparkling Truffle" в трех вкусах - брют, экстра-брют и розовое.

В 2024 году вина ГК "Абрау-Дюрсо" завоевали более 80 наград на российских и международных дегустационных конкурсах. Зарицкая отметила и проект "Путь российского вина", в рамках которого российские виноделы рассказывают о своей продукции в настоящее время на китайских отраслевых выставках. "Это была идея "Абрау" сделать такой проект, и мы приглашаем все российские винодельни принять участие. Потому что так идти на внешние рынки гораздо раньше", - сказала она.

В свою очередь Титов, говоря о работе компании на экспорт сообщил, что "экспортный рынок строится абсолютно заново". "У нас, слава богу, есть опорные рынки - это ближнее зарубежье, прежде всего Казахстан и Белоруссия, мы возобновили работу с duty free практически во всех международных аэропортах России. Итог прошлого года - это чуть меньше 1,5 млн бутылок. В основном это страны, которые я упомянул, - сказал он. - До сих пор есть небольшие отгрузки в Европу, есть отгрузки на Ближний Восток, но Китай - пока для нас главное инвестиционное направление".

Сейчас, по его словам, на Китай приходится всего "сотни тысяч бутылок", но "быстро растет узнаваемость бренда". "Мы делаем акцент не исключительно на "Абрау-Дюрсо", но прежде всего для удачного экспортирования надо доказать китайскому рынку, что- это винодельческая держава, и мы "одни из", потому что (тут) один в поле не воин". Сейчас про российское вино мало что известно в мире, в том числе и в Китае. Нам надо встать вровень на винодельческом международном ландшафте с Африкой и Новым светом", - сказал Титов.

Он отметил, что на многих азиатских рынках интерес вызывает продукция царской тематики, поэтому "Абрау-Дюрсо", которая "вплотную связана с историей российской империи", в 2024 году начала поставки линейки Tsar Collection, в которой присутствуют как игристые, так и тихие вина, в Китай. Он отметил, что компания "очень аккуратно" в настоящее время подходит к рынкам и "приоритизирует те страны, где продавать так же или выгоднее, чем в России, потому что конъюнктура в России достаточно хорошая". Кроме того, несколько продуктов были представлены на рынок Индии.

В декабре прошлого года "Абрау-Дюрсо" впервые провело аукцион российских вин, на котором два самых дорогих лота ушли за 1,5 млн руб. каждый. И более 600 тыс. туристов посетили в 2024 году центр туризма "Абрау-Дюрсо", из них более 200 тыс. посетили дегустации на заводе вин; и в прошлом же году компания начала реализацию новой стратегии по работе с туристами, основанной на экономике впечатлений, сообщила Зарицкая.

По словам Титова, у ГК в 2024 году было "мало уникальных отраслевых проблем"; в основном проблемы связаны с жесткой денежно-кредитной политикой и производственной инфляцией, которые наблюдаются во всех отраслях РФ. "Чтобы получить результаты, которые вы видите (за прошлый год. - ИФ), нам пришлось сделать коррекцию цен, наверное, самую заметную за всю нашу историю. Но сделано это было для того, чтобы показать достаточно хорошие результаты", - сказал он.

Несмотря на падение продаж алкоголя в РФ в 2025 году, по игристым винам, основному продукту "Абра-Дюрсо", снижения не наблюдается, что вселяет в руководство компании некоторый оптимизм, сказала Зарицкая.

"Падение идет в целом по всему алкоголю, а по игристым винам рост. Если рост идет по денежным продажам у всех на 17%, то мы выросли на 36% в деньгах. Если по натуральным показателям - в бутылках - I кв. ко II игристые на 0,7% выросли по рынку, то по нам - рост более 12%. В игристых винах мы продолжаем расти лучше, чем рынок. Это нас немножко подбадривает", - отметила она.

"Абрау-Дюрсо" - российская компания, специализирующаяся на производстве игристых вин, в настоящее время расширяет свой портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков. Группа также развивает туризм, фирменную торговлю. Компания почти на 90% принадлежит семье специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.