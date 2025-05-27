Путин: зарубежные маркетплейсы в РФ - это дыра, через которую можно завозить что угодно

27 мая. FINMARKET.RU - Президент России Владимир Путин призвал профильные ведомства обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России. Такое заявление он сделал 26 мая на встрече с представителями российских деловых кругов. "Через этиможно завозить что угодно, в любом количестве. Через зарубежные, да. Мы давно уже об этом говорим, давно. Но это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание", - сказал президент.

Это в первую очередь китайские маркетплейсы, потому что "все остальное долго и дорого", объясняет глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палатыАлексей Федоров. В пример он приводит AliExpress, 1688.com, Taobao и др. По его словам, пишут "Ведомости" , китайские маркетплейсы - это гигантская проблема для российского рынка из-за большого количества подделок на них. Кроме того, деньги, которые уходят из России на эти площадки, не облагаются никакими налогами - выигрывают напрямую только местные производители и маркетплейсы КНР, продолжает он.

Участники встречи с Путиным также отметили, что российский бизнес сталкивается с более жесткими требованиями по маркировке, чем зарубежные компании, реализующие товары онлайн. Президент признал эту претензию обоснованной: "Правильно, справедливо". Он поручил министру экономического развития Максиму Решетникову активизировать работу по этому вопросу в рамках ЕАЭС, чтобы уравнять требования к маркировке товаров для отечественных и иностранных компаний.

Как сказал Федоров, товары из-за границы "могут доставляться как угодно, на них не требуется "Честный знак" (оператор маркировки)". "Это гигантская черная дыра, - говорит Федоров. - И если мы наконец обратим внимание на эту дырку в законодательстве - проблему того, что огромное количество фейковых товаров поступает в Россию, - тогда что-то наконец изменится. Мы добивались этого 15 лет".

По словам ведущего аналитика направления "Логистика" аналитической компании Data Insight Сергея Семко, проблема розничного онлайн-импорта сегодня уже не выглядит столь острой, как несколько лет назад. По данным Data Insight на 2024 г., сейчас его доля в общем объеме онлайн-торговли не превышает 3% (в рознице в целом еще меньше), и около 90% этих поставок приходится на Китай, который считается "дружественным" партнером.

При этом ключевую роль в таких продажах играет уже не столько AliExpress, сколько российские маркетплейсы, напрямую работающие с китайскими поставщиками (например, Ozon и Wildberries), утверждает Семко. По его словам, импорт из других зарубежных маркетплейсов практически сошел на нет. Как отмечает аналитик, ключевой мотивацией для покупок на зарубежных маркетплейсах остается более низкая цена.