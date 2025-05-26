Рейтинг российских банков за апрель

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за апрель 2025 года.

В апреле 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Альфа-Банк, в пятерку лидеров также вошли Т-Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 46 536 упоминаний (45 205 в марте). Вторую позицию занял ВТБ - 38 219 упоминаний (33 764 в марте), за ним следует Альфа-Банк - 10 829 упоминания (9 688 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 10%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 3% по сравнению с января.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 346,8 млн (+8%, 320,1 млн в марте). На втором месте - Сбербанк с результатом 239,5 млн, показатель снизился на 17% в сравнении с предыдущим месяцем (290,6 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 160% - до 155,6 млн (154,6 месяцем ранее).

В апреле ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало решение наблюдательного совета о рекордных дивидендах за 2024 год. В рамках годового собрания было принято рекомендовано выплатить 786,9 млрд рублей (или 34,84 рубля на акцию). В рамках существующей дивидендной политики Сбер выплачивает акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО.

Также в апреле Сбербанк открыл во Владивостоке первый центр компетенций по ВЭД для оперативной поддержки экспортеров и импортеров. По словам первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина, количество российских компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), за год увеличилось на 10%. "Все больше наших клиентов выходят на международные рынки. За год число компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, выросло на 10%. В фокусе - Китай и Индия, растут объемы ВЭД с ОАЭ и Турцией, актуальны Армения и Кыргызстан", - сказал он.

С 1 апреля Сбербанк снизил ставку по ряду ипотечных программ: ставки по рыночной ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья снижены на 1,5 проц. пункта (п. п.), по программе "Строительство жилого дома" - на 2 п.п. "Таким образом, минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости - 25,8%", - сообщил банк.

ВТБ в апреле опубликовал промежуточные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года. "В первом квартале текущего года Группа ВТБ заработала 141,2 млрд рублей чистой прибыли, что соответствует возврату на капитал 20,9%. Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне продолжающего давления на чистую процентную маржу и нормализации стоимости риска, при этом поддерживающим фактором послужили результаты от операций с ценными бумагами", - сообщил первый заместитель президента - председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников: злоумышленники сменили свою тактику в общении с потенциальными жертвами и теперь подчеркивают в разговорах, что никаких кодов из СМС называть не надо, тем самым втираясь в доверие. "Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из СМС называть не надо". Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян", - констатировали в ВТБ.

Также в апреле эксперты ВТБ проанализировали ситуацию на российском рынке рублевых сбережений. Общерыночный объем рублевых пассивов в I квартале увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн. Рост за три месяца - 3,5%. За аналогичный период прошлого года прирост составил 1,7 трлн рублей. "Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения. Так, например, в марте объем рублевого рынка вырос примерно на 990 млрд рублей. Это даже больше показателей прошлого года - в марте 2024 года рост рынка составил 893 млрд рублей", - прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.

В апреле в работе Альфа-Банка произошел массовый сбой, вызванный проведением технических работ. В частности, клиенты банка сообщали о проблемах с сайтом и мобильным приложением, а также сбоях сервиса. Технические работы длились с 10.45 до 12.58 по московскому времени. В это время некоторые платежи через Систему быстрых платежей (СБП) могли не проходить, что затронуло и клиентов Т-банка. Однако уже с 13.00 работа сервиса была полностью восстановлена. Пресс-служба Альфа-банка подтвердила, что приложение снова функционирует в штатном режиме.

Другим заметным инфоповодом стал запуск образовательной платформы для молодёжи Альфа-Будущее. Под одним брендом банк собрал все образовательные инициативы, направленные на развитие студентов и университетов по всей стране. Среди них - гранты и стипендии, всероссийские хакатоны, бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы. "Альфа-Будущее - это образовательная инициатива, объединившая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк реализует и будет создавать для молодежи и преподавателей по всей стране. Мы предоставляем молодым людям возможность получить образование и начать успешную карьеру в одной из ведущих финтех-компаний мира", - отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Альфа-Банк стал лидером по кредитованию бизнеса с помощью маркетплейса Сравни в I квартале 2025 года. В феврале банк нарастил выдачи в 2,2 раза по сравнению с декабрем 2024 года. "Для более эффективной работы предпринимателей мы постоянно совершенствуем процессы выдачи кредитов и улучшаем условия финансирования малого бизнеса, активно работаем с нашими партнерами. Это позволяет нам не только быть лидерами по объемам кредитования, но и значительно повышать уровень сервиса и доступности кредитных решений для предпринимателей", - отметила Марина Полякова, руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, апрель 2025 Упоминания в СМИ, март 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 46 536 45 205 2,9 2 ВТБ 38 219 33 764 13,2 3 Альфа-Банк 10 829 9 688 11,8 4 Т-Банк 10 376 7 687 35,0 5 Промсвязьбанк 9 110 8 060 13,0 6 Газпромбанк 8 497 9 392 -9,5 7 Россельхозбанк 8 203 12 681 -35,3 8 Совкомбанк 7 140 6 704 6,5 9 Банк УРАЛСИБ 4 687 3 338 40,4 10 Дальневосточный банк 3 950 2 135 85,0 11 Московский Кредитный Банк 3 939 3 389 16,2 12 МТС Банк 3 778 3 892 -2,9 13 Почта банк 3 517 2 891 21,7 14 Банк ДОМ.РФ 3 278 3 289 -0,3 15 ОТП Банк 3 015 2 547 18,4 16 Банк Санкт-Петербург 2 605 2 192 18,8 17 Примсоцбанк 2 517 2 520 -0,1 18 Ингосстрах Банк 2 028 1 194 69,8 19 Банк Синара 1 660 1 683 -1,4 20 МСП Банк 1 526 1 085 40,6 21 Банк ЗЕНИТ 1 520 669 127,2 22 Райффайзенбанк 1 482 930 59,4 23 Банк Левобережный 1 191 262 354,6 24 Ак Барс Банк 1 160 903 28,5 25 Новикомбанк 1 114 719 54,9 26 Озон Банк, ООО 1 005 625 60,8 27 Банк Русский Стандарт 887 652 36,0 28 ББР Банк 855 1 165 -26,6 29 ХКФ Банк 781 574 36,1 30 ЮниКредит Банк 778 501 55,3 31 РНКБ Банк 756 982 -23,0 32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 722 607 18,9 33 ФК Открытие 713 985 -27,6 34 КБ "Центр-инвест" 678 531 27,7 35 АБ "Россия" 664 294 125,9 36 Экспобанк 647 189 242,3 37 "Локо-Банк" 558 227 145,8 38 Росбанк 491 997 -50,8 39 Генбанк 491 51 862,7 40 Фора-Банк 483 303 59,4 41 АКБ "Металлинвестбанк" 475 433 9,7 42 Ренессанс Кредит 468 294 59,2 43 Челиндбанк 459 317 44,8 44 Банк "Точка" 409 516 -20,7 45 Абсолют Банк 406 1 053 -61,4 46 Банк "Приморье" 402 59 581,4 47 Ситибанк 398 231 72,3 48 УБРиР 395 647 -38,9 49 Кредит Урал Банк 390 276 41,3 50 Росэксимбанк 372 819 -54,6

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, апрель 2025 Индекс заметности, март 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 7 009 271 6 731 159 4,1 2 ВТБ 4 300 360 3 905 877 10,1 3 Альфа-Банк 1 415 879 1 373 573 3,1 4 Промсвязьбанк 1 248 464 899 343 38,8 5 Россельхозбанк 1 082 618 1 805 818 -40,0 6 Т-Банк 1 065 378 970 255 9,8 7 Совкомбанк 860 003 925 145 -7,0 8 Газпромбанк 666 202 983 047 -32,2 9 Банк УРАЛСИБ 594 218 433 805 37,0 10 Банк ДОМ.РФ 449 956 449 934 0,0 11 МТС Банк 351 667 327 491 7,4 12 Почта банк 289 094 336 340 -14,0 13 Райффайзенбанк 286 546 75 829 277,9 14 Банк Санкт-Петербург 285 230 325 705 -12,4 15 Банк Синара 238 051 209 328 13,7 16 Московский Кредитный Банк 223 135 190 637 17,0 17 ОТП Банк 208 283 174 228 19,5 18 ЮниКредит Банк 186 358 41 836 345,4 19 КБ "Центр-инвест" 162 094 126 807 27,8 20 Банк Русский Стандарт 156 817 106 471 47,3 21 Озон Банк, ООО 139 180 69 270 100,9 22 ХКФ Банк 117 969 93 074 26,7 23 Ингосстрах Банк 117 917 100 449 17,4 24 Ак Барс Банк 112 501 111 942 0,5 25 Ситибанк 110 939 22 973 382,9 26 Банк ЗЕНИТ 109 708 41 981 161,3 27 РНКБ Банк 99 345 115 873 -14,3 28 УБРиР 92 515 48 308 91,5 29 МСП Банк 83 841 108 850 -23,0 30 Абсолют Банк 80 558 86 141 -6,5 31 Экспобанк 78 786 25 826 205,1 32 ФК Открытие 76 782 105 175 -27,0 33 АБ "Россия" 75 087 32 182 133,3 34 Новикомбанк 62 258 42 466 46,6 35 НБД-Банк 55 584 38 624 43,9 36 Банк "Точка" 53 125 43 452 22,3 37 Примсоцбанк 49 811 41 185 20,9 38 Росбанк 46 412 163 287 -71,6 39 Свой Банк 45 592 64 415 -29,2 40 Банк ТРАСТ 43 785 33 181 32,0 41 Дальневосточный банк 43 212 27 496 57,2 42 Челябинвестбанк 38 403 7 190 434,1 43 Челиндбанк 36 564 9 223 296,4 44 Росэксимбанк 34 735 60 072 -42,2 45 Банк "Кубань Кредит" 33 983 61 466 -44,7 46 Азиатско-Тихоокеанский Банк 31 563 69 559 -54,6 47 Ренессанс Кредит 29 920 21 721 37,7 48 КБ Восточный 26 429 23 053 14,6 49 Норвик Банк 19 571 4 295 355,7 50 "Локо-Банк" 19 055 16 112 18,3

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, апрель 2025 Охват аудитории, март 2025 Изменения, % 1 ВТБ 346 890 901 320 161 101 8,3 2 Сбербанк 239 516 781 290 648 171 -17,6 3 Альфа-Банк 155 618 265 154 649 632 0,6 4 Газпромбанк 111 785 737 79 013 567 41,5 5 Т-Банк 110 843 478 139 686 070 -20,6 6 Россельхозбанк 100 510 535 238 321 051 -57,8 7 Озон Банк, ООО 94 344 003 39 762 598 137,3 8 Промсвязьбанк 93 456 479 113 779 570 -17,9 9 Совкомбанк 93 188 135 84 716 311 10,0 10 Банк УРАЛСИБ 77 344 640 61 300 150 26,2 11 МТС Банк 58 377 836 42 533 804 37,3 12 Почта банк 57 564 525 50 747 533 13,4 13 Райффайзенбанк 52 014 243 43 646 927 19,2 14 Росбанк 46 566 570 85 237 472 -45,4 15 Банк ДОМ.РФ 43 126 862 39 177 384 10,1 16 Банк ЗЕНИТ 40 677 937 23 493 409 73,1 17 Ренессанс Кредит 40 478 906 7 846 109 415,9 18 Банк Санкт-Петербург 38 302 994 45 810 377 -16,4 19 ЮниКредит Банк 38 213 537 32 187 963 18,7 20 Ситибанк 35 436 713 11 594 718 205,6 21 ОТП Банк 35 022 120 27 222 813 28,6 22 Банк Русский Стандарт 33 720 800 20 500 232 64,5 23 ФК Открытие 32 457 343 39 669 042 -18,2 24 Московский Кредитный Банк 32 331 280 42 364 557 -23,7 25 АБ "Россия" 32 301 319 26 100 182 23,8 26 Экспобанк 30 420 578 15 160 198 100,7 27 Банк Синара 28 261 134 37 688 041 -25,0 28 УБРиР 25 608 503 8 730 482 193,3 29 Кредит Европа Банк 25 309 219 6 821 834 271,0 30 Азиатско-Тихоокеанский Банк 24 089 265 32 274 033 -25,4 31 ХКФ Банк 23 457 124 24 563 327 -4,5 32 Банк "Точка" 22 969 351 37 610 556 -38,9 33 Банк ТРАСТ 22 734 778 4 913 704 362,7 34 "Локо-Банк" 21 622 688 8 367 195 158,4 35 "Тойота Банк" 20 099 986 3 293 291 510,3 36 Новикомбанк 19 708 695 19 651 766 0,3 37 Ак Барс Банк 18 757 991 34 374 931 -45,4 38 Абсолют Банк 18 502 167 40 198 524 -54,0 39 РНКБ Банк 17 447 357 24 610 714 -29,1 40 МСП Банк 16 816 368 12 405 658 35,6 41 Ингосстрах Банк 15 336 466 46 377 107 -66,9 42 Банк Левобережный 14 430 226 11 081 407 30,2 43 КБ Восточный 13 258 835 18 323 511 -27,6 44 ББР Банк 10 888 684 26 021 172 -58,2 45 Свой Банк 10 335 934 11 775 668 -12,2 46 РосДорБанк 9 991 471 5 886 896 69,7 47 КБ "Центр-инвест" 9 357 673 16 878 509 -44,6 48 СДМ-Банк 8 632 616 3 711 807 132,6 49 НС Банк 7 687 617 4 788 261 60,6 50 Норвик Банк 7 106 071 7 973 573 -10,9

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 77 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Апрель 2025.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.05.2025.

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