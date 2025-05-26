Рейтинг российских банков за апрель

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за апрель 2025 года.
В апреле 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Альфа-Банк, в пятерку лидеров также вошли Т-Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 46 536 упоминаний (45 205 в марте). Вторую позицию занял ВТБ - 38 219 упоминаний (33 764 в марте), за ним следует Альфа-Банк - 10 829 упоминания (9 688 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 10%, уровень заметности Альфа-Банка вырос на 3% по сравнению с января.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 346,8 млн (+8%, 320,1 млн в марте). На втором месте - Сбербанк с результатом 239,5 млн, показатель снизился на 17% в сравнении с предыдущим месяцем (290,6 млн). Третью строчку занял Альфа-Банк, его показатель вырос на 160% - до 155,6 млн (154,6 месяцем ранее).
В апреле ключевым инфоповодом в медиаполе Сбербанка стало решение наблюдательного совета о рекордных дивидендах за 2024 год. В рамках годового собрания было принято рекомендовано выплатить 786,9 млрд рублей (или 34,84 рубля на акцию). В рамках существующей дивидендной политики Сбер выплачивает акционерам 50% от чистой прибыли по МСФО.
Также в апреле Сбербанк открыл во Владивостоке первый центр компетенций по ВЭД для оперативной поддержки экспортеров и импортеров. По словам первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина, количество российских компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), за год увеличилось на 10%. "Все больше наших клиентов выходят на международные рынки. За год число компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, выросло на 10%. В фокусе - Китай и Индия, растут объемы ВЭД с ОАЭ и Турцией, актуальны Армения и Кыргызстан", - сказал он.
С 1 апреля Сбербанк снизил ставку по ряду ипотечных программ: ставки по рыночной ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья снижены на 1,5 проц. пункта (п. п.), по программе "Строительство жилого дома" - на 2 п.п. "Таким образом, минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости - 25,8%", - сообщил банк.
ВТБ в апреле опубликовал промежуточные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года. "В первом квартале текущего года Группа ВТБ заработала 141,2 млрд рублей чистой прибыли, что соответствует возврату на капитал 20,9%. Высокий уровень прибыльности был достигнут на фоне продолжающего давления на чистую процентную маржу и нормализации стоимости риска, при этом поддерживающим фактором послужили результаты от операций с ценными бумагами", - сообщил первый заместитель президента - председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.
Специалисты ВТБ выявили усовершенствованную схему работы мошенников: злоумышленники сменили свою тактику в общении с потенциальными жертвами и теперь подчеркивают в разговорах, что никаких кодов из СМС называть не надо, тем самым втираясь в доверие. "Во время разговора с клиентом злоумышленники стремятся создать у него ложное чувство безопасности, убеждая, что "никаких кодов из СМС называть не надо". Использовав главную рекомендацию всех банков, госсервисов, операторов, они входят в доверие и затем обманывают россиян", - констатировали в ВТБ.
Также в апреле эксперты ВТБ проанализировали ситуацию на российском рынке рублевых сбережений. Общерыночный объем рублевых пассивов в I квартале увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн. Рост за три месяца - 3,5%. За аналогичный период прошлого года прирост составил 1,7 трлн рублей. "Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения. Так, например, в марте объем рублевого рынка вырос примерно на 990 млрд рублей. Это даже больше показателей прошлого года - в марте 2024 года рост рынка составил 893 млрд рублей", - прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.
В апреле в работе Альфа-Банка произошел массовый сбой, вызванный проведением технических работ. В частности, клиенты банка сообщали о проблемах с сайтом и мобильным приложением, а также сбоях сервиса. Технические работы длились с 10.45 до 12.58 по московскому времени. В это время некоторые платежи через Систему быстрых платежей (СБП) могли не проходить, что затронуло и клиентов Т-банка. Однако уже с 13.00 работа сервиса была полностью восстановлена. Пресс-служба Альфа-банка подтвердила, что приложение снова функционирует в штатном режиме.
Другим заметным инфоповодом стал запуск образовательной платформы для молодёжи Альфа-Будущее. Под одним брендом банк собрал все образовательные инициативы, направленные на развитие студентов и университетов по всей стране. Среди них - гранты и стипендии, всероссийские хакатоны, бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы. "Альфа-Будущее - это образовательная инициатива, объединившая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк реализует и будет создавать для молодежи и преподавателей по всей стране. Мы предоставляем молодым людям возможность получить образование и начать успешную карьеру в одной из ведущих финтех-компаний мира", - отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
Альфа-Банк стал лидером по кредитованию бизнеса с помощью маркетплейса Сравни в I квартале 2025 года. В феврале банк нарастил выдачи в 2,2 раза по сравнению с декабрем 2024 года. "Для более эффективной работы предпринимателей мы постоянно совершенствуем процессы выдачи кредитов и улучшаем условия финансирования малого бизнеса, активно работаем с нашими партнерами. Это позволяет нам не только быть лидерами по объемам кредитования, но и значительно повышать уровень сервиса и доступности кредитных решений для предпринимателей", - отметила Марина Полякова, руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, апрель 2025
|Упоминания в СМИ, март 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|46 536
|45 205
|2,9
|2
|ВТБ
|38 219
|33 764
|13,2
|3
|Альфа-Банк
|10 829
|9 688
|11,8
|4
|Т-Банк
|10 376
|7 687
|35,0
|5
|Промсвязьбанк
|9 110
|8 060
|13,0
|6
|Газпромбанк
|8 497
|9 392
|-9,5
|7
|Россельхозбанк
|8 203
|12 681
|-35,3
|8
|Совкомбанк
|7 140
|6 704
|6,5
|9
|Банк УРАЛСИБ
|4 687
|3 338
|40,4
|10
|Дальневосточный банк
|3 950
|2 135
|85,0
|11
|Московский Кредитный Банк
|3 939
|3 389
|16,2
|12
|МТС Банк
|3 778
|3 892
|-2,9
|13
|Почта банк
|3 517
|2 891
|21,7
|14
|Банк ДОМ.РФ
|3 278
|3 289
|-0,3
|15
|ОТП Банк
|3 015
|2 547
|18,4
|16
|Банк Санкт-Петербург
|2 605
|2 192
|18,8
|17
|Примсоцбанк
|2 517
|2 520
|-0,1
|18
|Ингосстрах Банк
|2 028
|1 194
|69,8
|19
|Банк Синара
|1 660
|1 683
|-1,4
|20
|МСП Банк
|1 526
|1 085
|40,6
|21
|Банк ЗЕНИТ
|1 520
|669
|127,2
|22
|Райффайзенбанк
|1 482
|930
|59,4
|23
|Банк Левобережный
|1 191
|262
|354,6
|24
|Ак Барс Банк
|1 160
|903
|28,5
|25
|Новикомбанк
|1 114
|719
|54,9
|26
|Озон Банк, ООО
|1 005
|625
|60,8
|27
|Банк Русский Стандарт
|887
|652
|36,0
|28
|ББР Банк
|855
|1 165
|-26,6
|29
|ХКФ Банк
|781
|574
|36,1
|30
|ЮниКредит Банк
|778
|501
|55,3
|31
|РНКБ Банк
|756
|982
|-23,0
|32
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|722
|607
|18,9
|33
|ФК Открытие
|713
|985
|-27,6
|34
|КБ "Центр-инвест"
|678
|531
|27,7
|35
|АБ "Россия"
|664
|294
|125,9
|36
|Экспобанк
|647
|189
|242,3
|37
|"Локо-Банк"
|558
|227
|145,8
|38
|Росбанк
|491
|997
|-50,8
|39
|Генбанк
|491
|51
|862,7
|40
|Фора-Банк
|483
|303
|59,4
|41
|АКБ "Металлинвестбанк"
|475
|433
|9,7
|42
|Ренессанс Кредит
|468
|294
|59,2
|43
|Челиндбанк
|459
|317
|44,8
|44
|Банк "Точка"
|409
|516
|-20,7
|45
|Абсолют Банк
|406
|1 053
|-61,4
|46
|Банк "Приморье"
|402
|59
|581,4
|47
|Ситибанк
|398
|231
|72,3
|48
|УБРиР
|395
|647
|-38,9
|49
|Кредит Урал Банк
|390
|276
|41,3
|50
|Росэксимбанк
|372
|819
|-54,6
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, апрель 2025
|Индекс заметности, март 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|7 009 271
|6 731 159
|4,1
|2
|ВТБ
|4 300 360
|3 905 877
|10,1
|3
|Альфа-Банк
|1 415 879
|1 373 573
|3,1
|4
|Промсвязьбанк
|1 248 464
|899 343
|38,8
|5
|Россельхозбанк
|1 082 618
|1 805 818
|-40,0
|6
|Т-Банк
|1 065 378
|970 255
|9,8
|7
|Совкомбанк
|860 003
|925 145
|-7,0
|8
|Газпромбанк
|666 202
|983 047
|-32,2
|9
|Банк УРАЛСИБ
|594 218
|433 805
|37,0
|10
|Банк ДОМ.РФ
|449 956
|449 934
|0,0
|11
|МТС Банк
|351 667
|327 491
|7,4
|12
|Почта банк
|289 094
|336 340
|-14,0
|13
|Райффайзенбанк
|286 546
|75 829
|277,9
|14
|Банк Санкт-Петербург
|285 230
|325 705
|-12,4
|15
|Банк Синара
|238 051
|209 328
|13,7
|16
|Московский Кредитный Банк
|223 135
|190 637
|17,0
|17
|ОТП Банк
|208 283
|174 228
|19,5
|18
|ЮниКредит Банк
|186 358
|41 836
|345,4
|19
|КБ "Центр-инвест"
|162 094
|126 807
|27,8
|20
|Банк Русский Стандарт
|156 817
|106 471
|47,3
|21
|Озон Банк, ООО
|139 180
|69 270
|100,9
|22
|ХКФ Банк
|117 969
|93 074
|26,7
|23
|Ингосстрах Банк
|117 917
|100 449
|17,4
|24
|Ак Барс Банк
|112 501
|111 942
|0,5
|25
|Ситибанк
|110 939
|22 973
|382,9
|26
|Банк ЗЕНИТ
|109 708
|41 981
|161,3
|27
|РНКБ Банк
|99 345
|115 873
|-14,3
|28
|УБРиР
|92 515
|48 308
|91,5
|29
|МСП Банк
|83 841
|108 850
|-23,0
|30
|Абсолют Банк
|80 558
|86 141
|-6,5
|31
|Экспобанк
|78 786
|25 826
|205,1
|32
|ФК Открытие
|76 782
|105 175
|-27,0
|33
|АБ "Россия"
|75 087
|32 182
|133,3
|34
|Новикомбанк
|62 258
|42 466
|46,6
|35
|НБД-Банк
|55 584
|38 624
|43,9
|36
|Банк "Точка"
|53 125
|43 452
|22,3
|37
|Примсоцбанк
|49 811
|41 185
|20,9
|38
|Росбанк
|46 412
|163 287
|-71,6
|39
|Свой Банк
|45 592
|64 415
|-29,2
|40
|Банк ТРАСТ
|43 785
|33 181
|32,0
|41
|Дальневосточный банк
|43 212
|27 496
|57,2
|42
|Челябинвестбанк
|38 403
|7 190
|434,1
|43
|Челиндбанк
|36 564
|9 223
|296,4
|44
|Росэксимбанк
|34 735
|60 072
|-42,2
|45
|Банк "Кубань Кредит"
|33 983
|61 466
|-44,7
|46
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|31 563
|69 559
|-54,6
|47
|Ренессанс Кредит
|29 920
|21 721
|37,7
|48
|КБ Восточный
|26 429
|23 053
|14,6
|49
|Норвик Банк
|19 571
|4 295
|355,7
|50
|"Локо-Банк"
|19 055
|16 112
|18,3
Охват аудитории
Главные темы публикаций
|N
|Название
|Охват аудитории, апрель 2025
|Охват аудитории, март 2025
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|346 890 901
|320 161 101
|8,3
|2
|Сбербанк
|239 516 781
|290 648 171
|-17,6
|3
|Альфа-Банк
|155 618 265
|154 649 632
|0,6
|4
|Газпромбанк
|111 785 737
|79 013 567
|41,5
|5
|Т-Банк
|110 843 478
|139 686 070
|-20,6
|6
|Россельхозбанк
|100 510 535
|238 321 051
|-57,8
|7
|Озон Банк, ООО
|94 344 003
|39 762 598
|137,3
|8
|Промсвязьбанк
|93 456 479
|113 779 570
|-17,9
|9
|Совкомбанк
|93 188 135
|84 716 311
|10,0
|10
|Банк УРАЛСИБ
|77 344 640
|61 300 150
|26,2
|11
|МТС Банк
|58 377 836
|42 533 804
|37,3
|12
|Почта банк
|57 564 525
|50 747 533
|13,4
|13
|Райффайзенбанк
|52 014 243
|43 646 927
|19,2
|14
|Росбанк
|46 566 570
|85 237 472
|-45,4
|15
|Банк ДОМ.РФ
|43 126 862
|39 177 384
|10,1
|16
|Банк ЗЕНИТ
|40 677 937
|23 493 409
|73,1
|17
|Ренессанс Кредит
|40 478 906
|7 846 109
|415,9
|18
|Банк Санкт-Петербург
|38 302 994
|45 810 377
|-16,4
|19
|ЮниКредит Банк
|38 213 537
|32 187 963
|18,7
|20
|Ситибанк
|35 436 713
|11 594 718
|205,6
|21
|ОТП Банк
|35 022 120
|27 222 813
|28,6
|22
|Банк Русский Стандарт
|33 720 800
|20 500 232
|64,5
|23
|ФК Открытие
|32 457 343
|39 669 042
|-18,2
|24
|Московский Кредитный Банк
|32 331 280
|42 364 557
|-23,7
|25
|АБ "Россия"
|32 301 319
|26 100 182
|23,8
|26
|Экспобанк
|30 420 578
|15 160 198
|100,7
|27
|Банк Синара
|28 261 134
|37 688 041
|-25,0
|28
|УБРиР
|25 608 503
|8 730 482
|193,3
|29
|Кредит Европа Банк
|25 309 219
|6 821 834
|271,0
|30
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|24 089 265
|32 274 033
|-25,4
|31
|ХКФ Банк
|23 457 124
|24 563 327
|-4,5
|32
|Банк "Точка"
|22 969 351
|37 610 556
|-38,9
|33
|Банк ТРАСТ
|22 734 778
|4 913 704
|362,7
|34
|"Локо-Банк"
|21 622 688
|8 367 195
|158,4
|35
|"Тойота Банк"
|20 099 986
|3 293 291
|510,3
|36
|Новикомбанк
|19 708 695
|19 651 766
|0,3
|37
|Ак Барс Банк
|18 757 991
|34 374 931
|-45,4
|38
|Абсолют Банк
|18 502 167
|40 198 524
|-54,0
|39
|РНКБ Банк
|17 447 357
|24 610 714
|-29,1
|40
|МСП Банк
|16 816 368
|12 405 658
|35,6
|41
|Ингосстрах Банк
|15 336 466
|46 377 107
|-66,9
|42
|Банк Левобережный
|14 430 226
|11 081 407
|30,2
|43
|КБ Восточный
|13 258 835
|18 323 511
|-27,6
|44
|ББР Банк
|10 888 684
|26 021 172
|-58,2
|45
|Свой Банк
|10 335 934
|11 775 668
|-12,2
|46
|РосДорБанк
|9 991 471
|5 886 896
|69,7
|47
|КБ "Центр-инвест"
|9 357 673
|16 878 509
|-44,6
|48
|СДМ-Банк
|8 632 616
|3 711 807
|132,6
|49
|НС Банк
|7 687 617
|4 788 261
|60,6
|50
|Норвик Банк
|7 106 071
|7 973 573
|-10,9
СКАН
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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 77 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Апрель 2025.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 26.05.2025.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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