"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Мосбиржи с целью 168,64 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Московской биржи" с целью 168,64 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,17%, стоп-приказ: 190,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По итогам 1К25 чистый процентный доход компании сократился в два раза - до 10,1 млрд руб. Со снижением ключевой ставки данный показатель продолжит падение, что окажет негативное влияние на отчетность в следующих периодах, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки в нисходящем тренде преодолели уровень поддержки 190,02, сформировав сигнал к продолжению движения вниз. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 190,6 руб. риск на портфель составит 0,26%", - указывают эксперты "Финама".

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