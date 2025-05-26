"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции "Газпром нефти"

"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции "Газпром нефти", учитывая результаты компании за 1К25 и сложившиеся для эмитента обстоятельства с точки зрения ограничений и конъюнктуры на нефтяном рынке, говорится в комментарии аналитиков брокера.

Совет директоров российской нефтяной компании рекомендовал акционерам направить на выплату финальных дивидендов за 2024 год 27,21 руб./акцию. Дивдоходность - 5,3%.

Ранее эмитент уже выплачивал дивиденды за первое полугодие 2024 года - 51,96 руб./акцию, отмечают эксперты.

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