Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций МДМГ

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян.

Эмитент на прошедшей неделе объявил о приобретении 100% в капитале ООО "МЦ Эксперт", владеющего сетью клиник ГК "Эксперт".

Это довольно крупная сделка, отмечает эксперт. МДМГ покупает актив с хорошей рыночной позицией, сформировавшейся клиентской базой и крепким балансом. Покупка позволит расширить региональное присутствие через уже эффективно работающие клиники, значительно ускорив темпы роста в 2025-2026 гг.

По мнению менеджмента "Мать и дитя", в 2025 году эта сделка позволит обеспечить рост выручки группы на 25%, то есть. темпы роста должны практически вдвое превзойти текущий консенсус-прогноз, обращает внимание Егазарян.

"Поскольку приобретенные мощности в основном работают на арендованных площадях, рентабельность по EBITDA у ГК "Эксперт" несколько ниже (в 2023-2024 гг. она была в диапазоне 23-24%), что может несколько снизить уровень рентабельности МДМГ после консолидации, однако на данном этапе, как мы полагаем, этот показатель останется на уровнях около 30%", - пишет аналитик банка в обзоре.

Приобретение не меняет ранее обнародованную программу развития эмитента, которая, в частности, предусматривает открытие двух новых госпиталей в 2027 году. Кроме того, отмечает Егазарян, компания не собирается менять ранее озвученные дивидендные ориентиры и планирует распределять среди акционеров не менее 60% чистой прибыли, выплачивая дивиденды дважды в год.

"На 2025 год для ГК "Эксперт" прогнозируется рост EBITDA на 20% (в 2024 году этот показатель вырос на 25%), а сумма сделки предполагает оценку на уровне около 4,5х по мультипликатору EV/EBITDA. На наш взгляд, это привлекательная для покупателя оценка. Мы расцениваем приобретение позитивно и будем пересматривать наши прогнозы соответствующим образом", - говорится в материале эксперта Альфа-банка.

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