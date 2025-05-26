Акции Х5, АЛРОСА и ГК ПИК будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "АЛРОСА" и "ГК ПИК" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"Стоимость акций "ИКС 5" держится в боковике с февраля, - указывает эксперт в комментарии. - Неудачная попытка сформировать фигуру "голова и плечи" подтверждает низкую вероятность начала долгосрочного нисходящего тренда в бумагах ритейлера. Кроме того, сейчас цена находится около нижней границы боковика, откуда, вероятнее всего, снова будет развит отскок до максимума 18 мая. Ожидаем, что котировки перейдут к росту до ближайшего уровня сопротивления, и к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 3280-3330 рублей".

Акции "АЛРОСА" пережили резкий нисходящий тренд марта - апреля, который прервала безуспешная попытка обновить минимум в начале мая, и бумаги вновь достигли поддержки на уровне цен 2014 года, констатирует аналитик. Учитывая, что это уже не первая попытка уйти ниже, по мнению Буянова, нужно соблюдать осторожность, играя на отскоке. При этом большинство индикаторов разворота тренда уже находятся в зоне перепроданности, подтверждая ожидания скорого временного роста цен, подчеркивает эксперт, полагая, что к концу недели акции "АЛРОСА" вырастут в цене до 46,3-46,7 руб.

"Котировки "ГК ПИК" с середины февраля до середины апреля находились в свободном падении, - отмечает далее буянов. - Недавно бумага нашла силы сопротивляться давлению продавцов, и вот уже больше месяца находится в слабом, но восходящем тренде. Сейчас цена находится у нижней его границы, и это отличный момент для входа в длинную позицию. Кроме того, ожидаемое снижение ключевой ставки - сильный фундаментальный катализатор роста стоимости девелоперов, поскольку чем ниже ставка ЦБ, тем больше шансов на восстановление рынка недвижимости. К концу недели акции девелопера, скорее всего, будут торговаться в коридоре 488-495 рублей".

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