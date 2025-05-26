Котировки Brent останутся в диапазоне $60-68/барр. в ближайшей перспективе - Freedom Finance Global

Котировки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $60-68/барр. в ближайшей перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По мнению эксперта, динамику стоимости нефти сейчас определяют напряженность на Ближнем Востоке и ожидания решения ОПЕК+ в отношении лимитов добычи. Саудовская Аравия и Россия рассматривают возможность ее увеличения, что повлияет на баланс спроса и предложения. Переговоры между США и Ираном пока не привели к конкретным договоренностям, но, на взгляд Чернова, сохраняется вероятность, что ограничений с иранской нефти будут сняты и это также создает некоторую напряженность на рынке.

"Глава Белого дома Дональд Трамп отсрочил введение пошлин в 50% на импорт из ЕС, что также поддерживает цены на нефть, - добавляет аналитик. - Фиксируемое сокращение числа активных буровых установок в США может свидетельствовать об умеренном снижении добычи в среднесрочной перспективе".

Текущая ситуация на нефтяном рынке выглядит, по мнению эксперта инвесткомпании, достаточно стабильной. ЕС разрабатывает новый пакт санкций и обещает снизить потолок цен на российскую нефть и ввести новые ограничения на ее транспортировку. На взгляд аналитика, в краткосрочной перспективе это способно вызвать перебои с поставками и сформировать дефицит предложения на глобальном рынке. С учетом этого и других перечисленных факторов Чернов предполагает, что в ближайшей перспективе котировки Brent будут в диапазон $60-68/барр.

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