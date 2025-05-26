"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CITIC Securities с целевой ценой на горизонте 12 месяцев CNY 30,05, что предполагает потенциал роста17,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы CITIC Securities, - пишет эксперт. - Благодаря масштабным стимулам со стороны властей экономика КНР в ближайшие годы, вероятно, продолжит показывать довольно высокие темпы роста, превышающие среднемировые, несмотря на неопределенность в сфере внешней торговли. Это позволяет рассчитывать на продолжение быстрого развития рынка капитала в стране, что поддержит финпоказатели CITIC Securities, одного из ведущих игроков на нем".

Согласно анализу аналитиков "Финама", акции CITIC Securities, подешевевшие с начала года на 12% против снижения индекса CSI 300 лишь на 1%, обладают неплохим апсайдом и являются интересным среднесрочным инвестиционным инструментом.

CITIC Securities - крупный китайский финансовый холдинг, ведущий инвестбанк в стране.

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