"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций Совкомфлота

"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций "Совкомфлота" и сохраняет целевую цену на уровне 89 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Совкомфлот" опубликовал слабые финансовые результаты за I квартал 2025 года по МСФО, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Выручка по итогам первого квартала в долларах снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г/г). Скорректированная EBITDA, по данным компании, в I квартале упала до $105 млн, при этом наш расчет показателя EBITDA дает $112 млн (компания не делает полного раскрытия - отсюда разница). Компания показала убыток из-за обесценения в $322 млн". В отчетности "Совкомфлот" сообщил о простое части подсанкционных судов. Ухудшение внешней конъюнктуры, в частности, привело к отказу компании от выплаты дивидендов за 2024 год, напоминает аналитик.

По мнению Булгакова, результаты указывают, что часть флота транспортирует нефть и нефтепродукты (какая часть - не раскрывается). Однако резкое снижение выручки в I квартале 2025 года относительно IV квартала 2024 года, на взгляд эксперта, говорит о том, что январские санкции были операционно достаточно болезненными. При этом благодаря денежной подушке чистый долг у компании незначительный.

"В целом ситуация показывает, что привлекательность "Совкомфлота" как возможной дивидендной истории резко снизилась, а неясные перспективы возобновления загрузки кораблей подчеркивают наш "негативный" взгляд, - делает вывод стратег инвесткомпании. - Мы считаем, что "Совкомфлоту" предстоит сложный период адаптации к новым санкциям (и вынужденным простоям), введенным в январе. Позитив могла бы обеспечить постепенная загрузка подсанкционных судов, однако у нас нет информации по этому вопросу, и, возможно, мы будем узнавать об этом лишь косвенно через финансовые результаты".

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