Акции МДМГ остаются привлекательными для вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Группа объявила о приобретении 100% капитала ООО "МЦ Эксперт", владеющего сетью клиник, входящих в федеральную сеть медицинских центров ГК "Эксперт".

Сумма сделки составит 8,5 млрд руб. с оплатой собственными денежными средствами эмитента. Сделка была одобрена ФАС.

Обоснованиями сделки, отмечают эксперты сервиса, являются ускоренная региональная экспансия, диверсификация выручки, дополнительная монетизация пациентопотока и усиление кадрового потенциала группы благодаря объединению коллектива высококвалифицированных специалистов и топ-менеджеров с глубокой экспертизой в медицине и управлении.

"Мы позитивно оцениваем проведение сделки для акционеров "Мать и дитя" и считаем, что она позволит улучшить финансовые показатели группы за счет расширения бизнеса и эффекта синергии с приобретаемыми активами. МКПАО "МД Медикал Груп" начнет консолидировать периметр сделки в своей отчетности с мая 2025 года. По нашим оценкам, за счет роста бизнеса группа может нарастить выручку в 2025 году на 36% к уровню прошлого года (до 45,2 млрд рублей) и увеличить EBITDA (прибыль до налогов, амортизации и уплаты процентов) также на 36% (до 14,5 млрд рублей)", - указывают аналитики "Газпромбанк Инвестиций" в обзоре.

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