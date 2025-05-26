Риски временного ухода рубля ниже 11 руб./юань в целом пока сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски временного ухода курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11 руб. за юань в целом пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль заметно укреплялся на прошедшей неделе, несмотря на ухудшение геополитического фона. Помимо слабого спроса, на его стороне временно может играть фактор более высокого предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в связи с налоговым периодом. На неделе также официально продлили меры валютного контроля, но параметры репатриации остались на прежних низких уровнях", - пишут эксперты в комментарии.

Цены на нефть по итогам прошедшей недели снизились, констатируют аналитики банка. Давление на котировки оказали сообщения о потенциальном ускорении добычи ОПЕК+ не только в июне, но и в июле, отмечают они. "В целом цены могут пока задержаться вблизи $64,5-65,5/баррель, а дальнейшую динамику им зададут итоги встречи ОПЕК+", - говорится в материале экспертов банка.

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