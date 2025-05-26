Акции ЕвроТранса сохраняют значительный потенциал роста - "БКС МИ"

Акции "ЕвроТранса" сохраняют значительный потенциал роста, говорится в обзоре инвесткомпании "БКС Мир инвестиций".

Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,19 руб. на обыкновенную акцию. "Рекомендация совпала с ожиданиями рынка, - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Изначально руководство намеревалось выплатить 15 руб. на акцию, но после выхода консолидированной годовой отчетности несколько скорректировало планы. В середине месяца генеральный директор объявлял, что предложит совету директоров распределить 14,19 руб., поэтому итоговая рекомендация неожиданностью не стала".

Дивидендная доходность при таком размере выплат может составить около 11%, полагают эксперты. Они сохраняют "позитивный" взгляд на акции "ЕвроТранса" и подтверждают целевую цену в размере 200 руб. за акцию.

"На горизонте 12 месяцев дивидендная доходность может стать самой высокой в российском нефтегазовом секторе, - прогнозируют Бахтин и Мударисов. - Бумага сохраняет значительный потенциал роста до нашей целевой цены".

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