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Главная / Мнения аналитиков / Цена золота, вероятно, останется в диапазоне $3100-3400/унц. в ближайшие недели - "Мои Инвестиции"
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26 мая 2025 года 11:22
Цена золота, вероятно, останется в диапазоне $3100-3400/унц. в ближайшие недели - "Мои Инвестиции"
Котировки золота, вероятно, останутся в диапазоне $3100-3400 за тройскую унцию в ближайшие недели, прогнозируют аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Несмотря на отсрочку введения импортных пошлин США на товары из Евросоюза, цена на золото слабо меняется на утренних торгах. Привлекательность драгметалла в качестве защитного актива остается высокой на фоне снижения кредитного рейтинга и растущего дефицита бюджета США, - пишут эксперты в комментарии. - Вероятно, в ближайшие недели котировки останутся волатильными в диапазоне $3100-3400/унцию, реагируя в первую очередь на политические события". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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26 мая 2025 года 19:41
Москва. 26 мая. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения из-за сохраняющихся сомнений в скором завершении процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, опасений новых антироссийских санкций США, а также на фоне слабости нефти (фьючерс на Brent вновь ушел ниже $65 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов (минимум с 9 апреля), лидировали в снижении акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-4,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,7%). читать дальше
.26 мая 2025 года 19:20
Москва. 26 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль опустился на фоне стабилизировавшихся к вечеру цен на нефть. При этом в течение дня спрос на рублевую ликвидность продолжил поддерживаться при подготовке экспортеров к налоговым выплатам, предстоящим в середине недели. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,09 руб., что на 6,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.26 мая 2025 года 19:02
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Газпрома" с 233,12 руб. до 219,41 руб. за штуку, что предполагает 68%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Совет директоров "Газпрома" принял решение не выплачивать дивиденды... читать дальше
.26 мая 2025 года 18:31
"Финам" понизил прогнозную цену акций Block Inc. с $92,6 до $66,02 на горизонте 12 месяцев, сохранив рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 16,2% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. Акции Block за последние 12 месяцев сильно отстали от основных бенчмарков... читать дальше
.26 мая 2025 года 18:02
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, будут находиться в диапазонах 78-82 руб./$1 и 10,8-11,4 руб. за юань соответственно на текущей неделе под влиянием майских налоговых выплат, считают аналитики УК "Первая". Эксперты также полагают, что летом, при отсутствии значимых изменений... читать дальше
.26 мая 2025 года 17:33
ции "Совкомфлота" в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл слабые результаты за первый квартал 2025 года по МСФО на фоне действующих внешнеторговых ограничений, которые создали коммерческие и... читать дальше
.26 мая 2025 года 17:02
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Московской биржи" с целью 168,64 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,17%, стоп-приказ: 190,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. По итогам 1К25 чистый... читать дальше
.26 мая 2025 года 16:31
"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции "Газпром нефти", учитывая результаты компании за 1К25 и сложившиеся для эмитента обстоятельства с точки зрения ограничений и конъюнктуры на нефтяном рынке, говорится в комментарии аналитиков брокера. Совет директоров российской... читать дальше
.26 мая 2025 года 16:01
Дивидендная доходность акций "Газпром нефти" по итогам текущего года может составить 7,7-11,6% в зависимости от нормы выплат, говорится в материале аналитика "Финама" Сергея Кауфмана. Совет директоров эмитента в понедельник рекомендовал выплатить 27,2 руб. на акцию в качестве дивидендов по итогам... читать дальше
.26 мая 2025 года 15:32
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян. Эмитент на прошедшей неделе объявил о приобретении 100% в капитале ООО "МЦ Эксперт", владеющего сетью... читать дальше
.26 мая 2025 года 15:27
Москва. 26 мая. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник. Рубль дешевеет на фоне волатильных торгов на рынке нефти. При этом спрос на рублевую ликвидность продолжает поддерживаться при подготовке экспортеров к налоговым выплатам, предстоящим в середине недели. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0845 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.26 мая 2025 года 15:12
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "АЛРОСА" и "ГК ПИК" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов. "Стоимость акций "ИКС 5" держится в боковике с февраля, - указывает эксперт в комментарии. - Неудачная попытка сформировать фигуру... читать дальше
.26 мая 2025 года 14:50
Справедливая доходность нового выпуска бондов АФК Система составляет около 24-24,5% - инвестбанк "Синара"
Справедливая доходность нового выпуска двухлетних облигаций АФК "Система" серии 002Р-02 находится на уровне 24-24,5% годовых, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. "АФК "Система" 28 мая соберет заявки на облигации серии 002Р-02 объемом не... читать дальше
.26 мая 2025 года 14:22
Котировки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $60-68/барр. в ближайшей перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По мнению эксперта, динамику стоимости нефти сейчас определяют напряженность на Ближнем Востоке и ожидания решения ОПЕК+ в отношении лимитов добычи.... читать дальше
.26 мая 2025 года 14:00
Участие в размещении новых бондов Газпром капитала интересно при доходности не ниже 7,5% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении новых бондов ООО "Газпром капитал" серии БО-003Р-14 интересно при доходности не ниже 7,5%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. "Газпром капитал" планирует 27 мая собрать заявки на облигации серии БО-003Р-14 на сумму... читать дальше
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