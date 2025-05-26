Цена золота, вероятно, останется в диапазоне $3100-3400/унц. в ближайшие недели - "Мои Инвестиции"

Котировки золота, вероятно, останутся в диапазоне $3100-3400 за тройскую унцию в ближайшие недели, прогнозируют аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Несмотря на отсрочку введения импортных пошлин США на товары из Евросоюза, цена на золото слабо меняется на утренних торгах. Привлекательность драгметалла в качестве защитного актива остается высокой на фоне снижения кредитного рейтинга и растущего дефицита бюджета США, - пишут эксперты в комментарии. - Вероятно, в ближайшие недели котировки останутся волатильными в диапазоне $3100-3400/унцию, реагируя в первую очередь на политические события".

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