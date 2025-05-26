Рубль может снова протестировать локальные пики на текущей неделе - ПСБ

Рубль может на текущей неделе снова протестировать локальные пики, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

По мнению аналитика, в начале текущей недели сезонные и фундаментальные факторы все еще будут работать в пользу укрепления рубля. "Так, на фоне приближения граничных сроков налоговых выплат (28 мая) предложение иностранной валюты останется повышенным, - отмечает он в комментарии. - Несмотря на то, что в мае ожидается снижение сборов по нефтегазовым доходам, общий объем налоговых сборов в текущем месяце, по нашим оценкам, превысит апрельские уровни, а значит, потребует не менее активной аккумуляции рублевой ликвидности налогоплательщиками. Кроме того, высоким остается спрос на рублевые активы на фоне усиления ожиданий перехода ЦБ к снижению ключевой ставки уже 6 июня".

В таких условиях тренд к укреплению рубля, по мнению Попова, сохранится и на текущей неделе, что может привести к тестированию курсом недавних локальных пиков.

"Впрочем, геополитический новостной фон все еще может сыграть против рубля в понедельник, - допускает эксперт. - Однако, его влияние в последнее время ослабевает, и мы считаем, что действие внутренних факторов будет в ближайшее время определяющим для курсообразования. Сегодня ждем сохранения курсовых котировок в нижней части текущего торгового диапазона 11-11,5 рублей за юань".

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