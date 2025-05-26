Вероятно умеренное снижение индекса RGBI в понедельник - ПСБ

Вероятно умеренное снижение индекса RGBI в понедельник - фактор геополитики может вновь выйти на первый план для инвесторов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI две недели находился в узком диапазоне 107-108 пунктов, игнорируя отсутствия явного прогресса в переговорном процессе, - напоминает эксперт. - Поддержку рынку госдолга оказывают ожидания смягчения политики ЦБ уже на ближайшем заседании 6 июня. Наш базовый сценарий - сохранение ставки в июне и ее снижение в течение во втором полугодии 2025 года (рост инфляционных ожиданий подкрепляет нашу позицию)".

В понедельник аналитик не исключает умеренного снижения индекса RGBI - фактор геополитики может вновь выйти на первый план для инвесторов. Интрига ближайшего заселения ЦБ продолжит оказывать поддержку котировкам госбумаг, что, по мнению Грицкевича, ограничит снижение.

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