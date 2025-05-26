Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-81 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-81 руб./$1, по паре рубль/евро - 89-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль продолжает тренд на укрепление, его поддерживают валютные ограничения и высокая ключевая ставка, - пишет эксперт в комментарии. - Также на стороне российского рубля - традиционное приближение пика налоговых выплат. Траектория движения национальной валюты во многом продолжает зависеть от динамики восстановления спроса на импорт, а также геополитической и санкционной риторики. При этом не на стороне рубля - дешевеющая нефть".

Между тем на российском рынке снова идет активизация в обсуждениях перспектив внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс, отмечает Тимошенко. В фокусе мировых рынков - новость о небольшом снижении доходности казначейских облигаций США и общая настороженность относительно ближайших перспектив динамики американского доллара. В еврозоне, тем временем, ожидается снижение ставки ЕЦБ в рамках борьбы с высокой инфляцией.

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