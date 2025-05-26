"Мои Инвестиции" сохраняют прогноз ухода индекса Мосбиржи ниже 2600п

"Мои Инвестиции" сохраняют прогноз ухода индекса Мосбиржи ниже уровня в 2600 пунктов, говорится в материале аналитиков телеграм-канала.

"Считаем, что с покупками российского рынка акций можно не спешить. Причины все те же: чрезмерно крепкий рубль, негативная динамика цен на нефть, сворачивание чрезмерного геополитического оптимизма", - указывают эксперты.

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