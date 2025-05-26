Рынок акций РФ пока останется под давлением продавцов - ПСБ

Российский рынок акций останется под давлением продавцов в начале текущей недели на усилении геополитических опасений, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Целевым по индексу Мосбиржи на понедельник видим диапазон 2700-2760 пунктов, риски теста его нижней границе в отсутствие поддерживающих новостей оцениваем как высокие", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.