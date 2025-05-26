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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может уйти ниже 2700п - "Алор Брокер"
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26 мая 2025 года 09:45
Индекс Мосбиржи может уйти ниже 2700п - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи обладает потенциалом ухода ниже уровня в 2700 пунктов в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Индекс Мосбиржи продолжает отыгрывать выход из "сходящегося треугольника". Неплохо бы сходить чуть ниже 2700 пунктов, чтобы закрыть "гэпы" от 9 и 10 апреля. Это вполне реалистичный сценарий - до данной отметки осталось падать чуть более 30 пунктов", - отмечает эксперт в обзоре. Фундаментальные причины распродаж кроются в слабости отечественного бизнеса, констатирует Антонов. Большинство эмитентов, отчитавшихся о работе в 1К25, показали снижение основных показателей относительно прошлого года. Некоторые отказались от дивидендов. С точки зрения бизнеса - это правильное решение, но вот только инвесторы не получат денег, а на серьезный приток ликвидности от реинвестирования полученных выплат в середине-конце лета рассчитывать не стоит, указывает аналитик инвесткомпании. "Дальше будет хуже. Второй квартал обещает быть еще менее успешным для рынка в целом из-за падения цен на нефть и продолжения влияния на корпорации высокой стоимости кредита", - полагает Антонов. Изменению общей ситуации могло бы способствовать улучшение геополитической ситуации, но там пока также нет явного прорыва, говорится в материале эксперта "Алор Брокера". "И все же агрессивным инвесторам стоит задумываться о спекулятивной покупке в районе 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Для "лонга" наиболее привлекательно выглядят либо фьючерс на индекс Мосбиржи, либо акции банков, например, "Т-Технологии" или Сбербанк", - указывает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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