Индекс Мосбиржи может уйти ниже 2700п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи обладает потенциалом ухода ниже уровня в 2700 пунктов в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Индекс Мосбиржи продолжает отыгрывать выход из "сходящегося треугольника". Неплохо бы сходить чуть ниже 2700 пунктов, чтобы закрыть "гэпы" от 9 и 10 апреля. Это вполне реалистичный сценарий - до данной отметки осталось падать чуть более 30 пунктов", - отмечает эксперт в обзоре.

Фундаментальные причины распродаж кроются в слабости отечественного бизнеса, констатирует Антонов. Большинство эмитентов, отчитавшихся о работе в 1К25, показали снижение основных показателей относительно прошлого года. Некоторые отказались от дивидендов. С точки зрения бизнеса - это правильное решение, но вот только инвесторы не получат денег, а на серьезный приток ликвидности от реинвестирования полученных выплат в середине-конце лета рассчитывать не стоит, указывает аналитик инвесткомпании.

"Дальше будет хуже. Второй квартал обещает быть еще менее успешным для рынка в целом из-за падения цен на нефть и продолжения влияния на корпорации высокой стоимости кредита", - полагает Антонов.

Изменению общей ситуации могло бы способствовать улучшение геополитической ситуации, но там пока также нет явного прорыва, говорится в материале эксперта "Алор Брокера".

"И все же агрессивным инвесторам стоит задумываться о спекулятивной покупке в районе 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Для "лонга" наиболее привлекательно выглядят либо фьючерс на индекс Мосбиржи, либо акции банков, например, "Т-Технологии" или Сбербанк", - указывает аналитик.

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