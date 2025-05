Азиатские акции не показывают единой динамики

Уолл-стрит закрылась в заметном минусе по итогам торгов в пятницу. Рынки акций крупнейших стран АТР движутся разнонаправленно на торгах в понедельник. Нефть умеренно дорожает в понедельник утром, Brent торгуется выше $65 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу после заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах.

В частности, Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. "Наши переговоры с ними ни к чему не приводят, - написал он в своей соцсети Truth Social. - Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского союза с 1 июня 2025 года".

Пошлины не будут взиматься с товаров, произведенных в США, добавил президент.

"Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является совершенно неприемлемым", - написал Трамп.

Позднее он сказал, что администрация США не рассчитывает в дальнейшем отменить эти пошлины в обмен на торговое соглашение.

"Мы не стремимся заключить соглашение. Мы просто вводим пошлины в 50%. По сути, это и есть наша сделка", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС что-то предпринять, чтобы все же избежать пошлин, он сказал: "Не знаю. Посмотрим, что произойдет".

Американский лидер также пригрозил Apple Inc. (SPB: AAPL) ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если они производятся за пределами страны.

"Я уже давно говорил Тиму Куку (CEO Apple), что я жду, чтобы продаваемые в США iPhone производились в США, а не в Индии или еще где-либо. Если этого не будет, Apple должна будет платить пошлину как минимум в 25%", - написал Трамп в Truth Social.

Apple выпускает iPhone преимущественно в Китае и Индии. Рыночная стоимость компании снизилась на 3% по итогам торгов, ниже $3 трлн.

Другие представители "великолепной семерки" (Magnificent Seven) также заметно потеряли в капитализации: Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - 1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - 1,2%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - 1,5%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - 1,4%, Tesla (SPB: TSLA) - 0,5%.

Котировки бумаг производителя обуви Deckers Outdoor (SPB: DECK), владеющего брендом UGG, упали на 19,9%. В первом квартале 2026 фингода компания ожидает получить выручку в диапазоне $890-910 млн. Это значительно хуже прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, которые в среднем прогнозировали выручку в $925,9 млн.

Капитализация Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) сократилась на 0,2%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 0,4%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 1,3%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 3,6%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 2,1%.

Intuit Inc. (SPB: INTU) нарастил рыночную стоимость на 8,1%. Разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов увеличил выручку в минувшем финквартале на 15% и повысил чистую прибыль на 19%.

Цена акций Autodesk Inc. (SPB: ADSK) выросла на 0,1%. Разработчик ПО для автоматизации проектирования сократил чистую прибыль в феврале-апреле, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,61% и составил 41603,07 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,67% - до 5802,82 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1% и составил 18737,21 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в понедельник, инвесторы оценивают перспективы мировой торговли после очередных заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах.

Как стало известно в воскресенье, американский лидер во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.

По словам фон дер Ляйен, ЕК потребуется время до 9 июля, чтобы "достичь хорошей сделки" с США.

В пятницу Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня, но позднее в тот же день сказал, что администрация США не рассчитывает в дальнейшем отменить эту пошлину в обмен на торговое соглашение. "Мы не стремимся заключить соглашение. Мы просто вводим пошлины в 50%. По сути, это и есть наша сделка", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС что-то предпринять, чтобы все же избежать пошлин, он сказал: "Не знаю. Посмотрим, что произойдет".

При этом министр финансов США Скотт Бессент ожидает объявления торговых сделок Штатов с другими странами до окончания 90-дневной приостановки действия представленных 2 апреля американских зеркальных пошлин.

"Эти сделки быстро продвигаются, и я думаю, что по мере приближения конца 90-дневного периода все больше и больше из них будут объявлять, - сказал он в интервью Fox News. - Многие из азиатских стран представили очень хорошие сделки".

Бессент отказался назвать страны, соглашения с которыми могут быть представлены в ближайшие недели, но отметил существенный прогресс в переговорах с Индией.

Трейдеров также беспокоят возможные пошлины на iPhone, которые производятся преимущественно в Китае и Индии. Трамп пригрозил выпускающей эти смартфоны Apple ввести пошлину "как минимум в 25%" на них.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,2%.

Список лидеров падения в составе гонконгского индекса возглавляют бумаги BYD Co., дешевеющие на 8%.

Рыночная стоимость Geely Automobile Holdings уменьшается на 7,6%, Meituan (SPB: 3690) - на 5,6%, Li Auto (SPB: LI) - на 5,5%, BYD Electronic (International) Co. Ltd. - на 4%.

Капитализация Sands China (SPB: 1928) повышается на 2,7%, China Resources Power Holdings - на 2,6%, Galaxy Entertainment Group - на 2,4%, Nongfu Spring и Xinyi Glass Holdings - на 1,9%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,9%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Keisei Electric Railway (+4,8%).

Рыночная стоимость CyberAgent растет на 4,6%, Lasertec - на 4,2%, Advantest - на 4,1%, Konami Group Corp.- на 4%.

Цена бумаг Isetan Mitsukoshi Holdings снижается на 3,9%, J. Front Retailing - на 3%, Ricoh - на 2,9%, Concordia Financial Group - на 2,7%, Konica Minolta - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,3%.

Котировки бумаг Posco увеличиваются на 2,1%, Korean Air Lines - на 0,4%, Samsung Electronics и Kia - на 0,1%, Hyundai Motor - на 0,6%, SK Hynix - на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Капитализация BHP поднимается на 0,5%, Rio Tinto - снижается на 1,7%.

Цены на нефть сдержанно растут утром в понедельник на новостях об отсрочке введения пошлин в 50% на импорт товаров в США из ЕС.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 мск поднимается на $0,28 (0,43%), до $65,06 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,34 (0,54%), до $64,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,26 (0,42%), до $61,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,33 (0,54%), до $61,53 за баррель.

Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. В прошлую пятницу Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня.

"Нефть и фьючерсы на индексы США растут утром в понедельник после того, как президент Трамп продлил сроки (для введения пошлин - ИФ)", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на восемь и составило минимальные с ноября 2021 года 465 единиц.

В центре внимания инвесторов также остаются переговоры между США и Ираном по иранской ядерной проблеме.

"У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня (в субботу и воскресенье - ИФ), посмотрим, что из этого выйдет. Но, я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском фронте", - заявил Трамп журналистам в Нью-Джерси.

По данным источников The Wall Street Journal, встреча делегаций двух стран в Риме завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.