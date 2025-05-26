Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в частности, опасений относительно возможного затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует прекратить делать заявления, которые создают Украине проблемы, заявил президент США Дональд Трамп. "Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил: "Зеленский не делает своей стране ничего хорошего, говоря так, как он это делает".

"Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась", - в очередной раз повторил Трамп. "Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я всего лишь помогаю тушить большие и уродливые пожары, которые начались из-за вопиющей некомпетентности и ненависти", - написал он.

Одновременно он заявил, что в ударах России по украинском населенным пунктам "нет необходимости", а если же у Москвы есть желание "захватить всю Украину, а не только ее кусочек (...), это приведет к падению России".

Кроме того, президент США в ходе выступления перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России. "Трамп также сказал, что он "безусловно", рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России", - пишет New York Times. По его словам, ему не нравится поведение президента России Владимира Путина. "Я знаю его долгое время. Мы всегда ладили с ним, но он запускает ракеты по городам (...) и мне это совсем не нравится", - сказал Трамп журналистам.

В свою очередь в Евросоюзе обсуждают предложение об отключении более 20 банков от SWIFT и о снижении "потолка" цен на нефть в рамках следующего пакета санкций против РФ, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС рассматривает возможность отключения свыше 20 банков от SWIFT (...), а также - о снижении "потолка" цен на нефть", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что также среди предложений - санкции в отношении газопроводов "Северный поток".

"Потолок" цен на нефть из России, который в настоящее время установлен на отметке в $60 баррель, предлагается снизить до $45 за баррель. Bloomberg поясняет, что ограничить цены на нефть предлагается на уровне G7, а это потребует согласия со стороны США. "Еврокомиссия консультируется со странами ЕС по поводу этих планов", - подчеркивает агентство.

Американские фондовые индексы упали в пятницу после заявлений президента США о пошлинах. В частности, Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. "Наши переговоры с ними ни к чему не приводят, - написал он в своей соцсети Truth Social. - Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского союза с 1 июня 2025 года". Пошлины не будут взиматься с товаров, произведенных в США, добавил президент.

"Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является совершенно неприемлемым", - написал Трамп.

Американский лидер также пригрозил Apple ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если они производятся за пределами страны. "Я уже давно говорил Тиму Куку (CEO Apple), что я жду, чтобы продаваемые в США iPhone производились в США, а не в Индии или еще где-либо. Если этого не будет, Apple должна будет платить пошлину как минимум в 25%", - написал Трамп в Truth Social.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+1,05%), что говорит о вероятном улучшении ситуации на фондовых биржах США в начале недели на фоне новых заявлений американского президента в отношении пошлин на европейские товары.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в понедельник, инвесторы оценивают перспективы мировой торговли после очередных заявлений президента США Трампа о пошлинах. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,2%. Вместе с тем значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Как стало известно в воскресенье, американский лидер во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам. По словам фон дер Ляйен, ЕК потребуется время до 9 июля, чтобы "достичь хорошей сделки" с США.

Цены на нефть сдержанно растут утром в понедельник на новостях об отсрочке введения пошлин в 50% на импорт товаров в США из ЕС. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,25%, до $64,94 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 0,54%, до $64,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 0,24%, до $61,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,54%, до $61,53 за баррель.

В центре внимания инвесторов также остаются переговоры между США и Ираном по иранской ядерной проблеме. "У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня (в субботу и воскресенье - ИФ), посмотрим, что из этого выйдет. Но, я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском фронте", - заявил Трамп в Нью-Джерси. По данным источников The Wall Street Journal, встреча делегаций двух стран в Риме завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,131 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,896 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 мая снизился всего на 0,01% и составил 112,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1063,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,74%), "РЖД-32" (+0,61%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,4%), "РЖД-001Р-21R" (-0,36%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) завершило размещение облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1 год и 3 месяца объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску 001Р-03 предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. 28 мая компания также планирует провести сбор заявок на 2-летний флоатер объемом не более 2 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-04 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 400 базисных пунктов. Техразмещение выпуска серии 001Р-04 запланировано на 2 июня. Флоатер будет доступен только квалифицированным инвесторам.

Сбербанк (MOEX: SBER) завершил размещение 5-летних дисконтных облигаций серии 001Р-SBERD6 объемом 20 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составила 49% от номинала (490 рублей за одну облигацию).

ООО "Технология" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей, которое проходило с 27 марта. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 28% годовых до погашения.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 002Р-11 с офертой через 1 год и 6 месяцев (540 дней) с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 19% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 20,75% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Техразмещение запланировано на 27 мая.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 28 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 23,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 25,89% годовых. Техразмещение запланировано на 30 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 400 млрд рублей.

Кроме того, АФК "Система" установила ставку 10-11-го купонов облигаций серии 001Р-17 на уровне 23% годовых. Десятилетний выпуск на 14 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 6,75% годовых до оферты с исполнением 5 июня 2025 года. Сбор заявок на приобретение в рамках оферты - с 27 мая по 2 июня.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) перенесло с 23 на 26 мая сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-07 объемом 1 млрд рублей, при этом срок обращения эмиссии сокращен с 7 до 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона останется прежним - не выше 25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 27,45% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Амортизация не предусмотрена. Техразмещение запланировано на 29 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" перенесло с 27 на 30 мая сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-04 с офертой через 2 года объемом не менее 500 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не более 25,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 28,39% годовых. Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") в конце мая - начале июня планирует провести сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 3 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ставки Банка России на дату Т-7, плюс спред не более 450 базисных пунктов. Через 1,5 года запланирована оферта. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 3 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-17R со сроком обращения 2,3 года (840 дней) объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир по доходности будет определен позднее. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 23-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 22,05% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд рублей в июле 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.