Индексу Мосбиржи нужны веские причины для возврата выше 2800п - БКС Экспресс

Индексу Мосбиржи нужны веские причины для возврата выше 2800 пунктов, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Индекс по итогам прошедшей недели ушел ниже важных статичных и динамических поддержек - техническая картина рынка слабая, констатирует аналитик.

Усилить позиции фондовых "быков", указывает он, могли бы фундаментальные факторы, но обнадеживающих геополитических и монетарных сигналов не хватает, дивидендов стало еще меньше, а курс доллара все ниже. Также есть внутрикорпоративный негатив, отмечает Зельцер: крупные компании из-за дорогого фондирования берут дивидендную паузу. На фоне отказа от выплат акционерам рынок недополучит ликвидность, и возможности для реинвестирования снижаются.

"Выходные прошли относительно спокойно, торгов в субботу и воскресенье не было, и российский рынок может отскочить, но потерянная в индексе важная поддержка на 2800 пунктах - теперь уже сильное сопротивление, и для возврата выше данного уровня нужны веские причины", - пишет эксперт в обзоре.

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