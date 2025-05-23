"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Эмитент опубликовал сильные результаты за I квартал 2025 года по МСФО, но несколько ниже наших ожиданий. Значительный рост чистой прибыли на 50% год к году обусловлен как органическим ростом бизнеса, так и интеграцией Росбанка. Радует, что банк сохраняет ориентир по росту прибыли в текущем году на уровне 40% при ROE 30%+, - указывают эксперты инвесткомпании. - Акции торгуются с 2025п P/E 5,0х против среднеисторического уровня 9,3х".

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