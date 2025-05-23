Возможна активизация покупок на рынке акций РФ во второй половине пятницы - ПСБ

Возможна активизация покупок на российском рынке акций во второй половине торговой сессии в пятницу, индекс Мосбиржи проведет день в диапазоне 2740-2820 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем умеренное преобладание продаж на старте торгов в отсутствие существенных поводов для направленного движения. При этом в ходе сессии не исключаем отступления индекса Мосбиржи ниже минимумов четверга. Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях, - пишет эксперт в комментарии. - Безыдейность рынка и новостные риски на выходных могут стимулировать спекулятивно настроенных инвесторов перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в акциях, что приведет к восстановлению рынка. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что индекс Мосбиржи проведет сессию пятницы в диапазоне 2740-2820 пунктов".

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