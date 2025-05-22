Акции Циана интересны для долгосрочных покупок - "Т-Инвестиции"

Акции "Циана" интересны для долгосрочных покупок, учитывая сильный рост бизнеса в контексте выручки и рентабельности, говорится в комментарии аналитиков "Т-Инвестиций".

"Динамика выручки "Циана" за 1К25 осталась на уровне прошлого квартала (+5% г/г), - отмечают эксперты. - Компании удалось сохранить темпы роста, несмотря на высокую базу прошлого года и сохраняющуюся напряженность на рынке недвижимости. При этом компания обозначила, что во втором квартале выручка показывает двузначные темпы роста на фоне постепенной адаптации рынка к текущим условиям и весенней монетизации".

В целом результаты компании за 1К25, по мнению аналитиков брокера, довольно смешанные. "Однако фундаментально нам продолжает нравиться компания, - отмечают они. - На наш взгляд, для долгосрочных инвесторов акции "Циана" могут быть интересны, учитывая сильный рост бизнеса в контексте выручки и рентабельности".

По мнению экспертов, в в ближайший год котировки компании будут сильно зависеть от динамики процентной ставки и ситуации на рынке недвижимости. Они ожидают, что уже во второй половине 2025 года рынок недвижимости начнет разворачиваться, а темпы роста выручки компании постепенно нормализуются за счет эффекта отложенного спроса. При этом рентабельность компании улучшится благодаря расширению инициатив по повышению монетизации в регионах.

По расчетам аналитиков брокера, "Циан" может выплатить около 130 рублей на акцию, что принесет 23% доходность. После специальных дивидендов, согласно новой дивидендной политике, "Циан" намерен платить акционерам от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли.

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