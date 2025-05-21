Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2800-2880п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет колебаться в диапазоне 2800-2880 пунктов на торгах в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Ожидаются отчеты ряда компаний за 1К25 по МСФО (ПАО "МТС", МТС-банк, "Московская биржа", "РусАгро", ЦИАН) а также совет директоров "Газпрома", где на повестке дня вопрос дивидендов за 2024 год, отмечает аналитик.

"Мы в целом сюрприза от "Газпрома" не ждем, и полагаем, что рынок акций так и останется пока безыдейным, индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2800-2880 пунктов", - пишет Крылова в обзоре ПСБ.

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