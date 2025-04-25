"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Роснефти до 732,92 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Роснефти" с 814,10 руб. до 732,92 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Тем не менее, даже после пересмотра оценка формирует потенциал среднесрочного роста в 55% и соответствует рекомендации "покупать", - указывают эксперты инвесткомпании. - Дисконт - поправка на риски, применяемая при расчёте справедливой стоимости, по-прежнему составляет 15 %, что остается сравнительно низким уровнем по сравнению с другими бумагами в нашем покрытии".

По производственным показателям "Роснефти" аналитики сохраняют умеренно консервативную позицию: прогноз прироста добычи нефти в 2025 году близок к нулевому, что обусловлено обязательствами России в рамках соглашения ОПЕК+ по компенсации добычи сверх установленных норм. Прогнозируемый уровень EBITDA компании по итогам 2025 года составляет порядка 3,5 млрд руб., по итогам 2026 года - порядка 4,6 млрд руб.

Учитывая вышедшую статистику за 2024 год, стратеги "АКБФ" вновь пересмотрели оценку дивидендных выплат компании: ожидаемый уровень дивидендов за 2024 год составляет порядка 51 руб. на акцию, что предполагает финальную выплату в размере 14,5 руб. на акцию. Ноябрьский прогноз по данному показателю составлял 76 руб./ао.

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