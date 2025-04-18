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18 апреля 2025 года 19:29

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на новостях о возможном ослаблении США санкций к РФ

Москва. 18 апреля. Рынок акций РФ в пятницу подрос на новостях Bloomberg, что США в рамках своего предложения по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины предполагают ослабить антироссийские санкции; индекс МосБиржи поднялся выше 2870 пунктов и завершил неделю в "плюсе", несмотря на укрепление рубля; лидерами роста в пятницу выступили акции ВТБ (+2,9%), "АФК Система" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2872,77 пункта (+0,3%, днем индекс опускался в район 2825 пунктов), индекс РТС - 1115,38 пункта (+1,4%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 апреля, составил 81,1371 руб. (-88,29 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,5-5,1%, доллар от ЦБ РФ подешевел на 2,87 рубля.

Подорожали в пятницу также акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Совет директоров "Роснефти" 25 апреля рассмотрит вопрос о предварительном утверждении отчета за 2024 год и рекомендациях по размеру дивиденда на акции. Также будут решены вопросы проведения годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров НК.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

США ознакомили союзников с основами мирного предложения по Украине, которое в том числе предусматривает ослабление санкций против России, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"США показали союзникам предложения, которые способствовали бы мирному соглашению между Россией и Украиной, включая общие условия для завершения боев и для ослабления санкций в отношении Москвы в случае продолжительного прекращения огня", - информирует агентство.

"По словам европейских официальных лиц, знакомых с темой, с эскизом плана США ознакомили во время встречи в Париже в четверг", - отмечает агентство.

По словам источников, предложения предусматривают сохранение за Россией занятых территорий; также Украине откажут в возможности войти в НАТО. Однако собеседники агентства отказались поделиться другими деталями проекта США. Один из источников уточнил, что потенциальное мирное соглашение не будет окончательным, и европейские страны не признают присоединение новых территорий к РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил в пятницу, что между Россией и США идут сложные контакты по Украине, так как тема непростая, но Москва открыта для диалога. "Достаточно сложные идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая, тема украинского урегулирования. Российская сторона стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов, открыта для диалога", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что на этой неделе Вашингтон рассчитывает получить от Москвы ответ по теме перемирия на Украине.

По словам Пескова, месяц моратория России на удары по энергетической инфраструктуре Украины истек, но пока других указаний президента РФ Владимира Путина не было.

В четверг президент США Трамп заявил, что надеется получить уже на этой неделе ответ РФ по вопросу перемирия на Украине. "Мы услышим об этом от России на нынешней неделе", - приводит Bloomberg слова Трампа. Трамп также сказал, что его "не устраивают" действия президента Украины Владимира Зеленского в связи с ходом кризиса. Он добавил, что пытается "остановить" Россию, поскольку она является гораздо более крупной военной державой, чем Украина.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю умеренным ростом, который сдерживался укреплением рубля. В пятницу в моменте была попытка дотянуться до 2900 пунктов, но вблизи "круглой" отметки инвесторы начали фиксировать прибыль - сказались сильный рубль, геополитическая неопределенность и "фактор пятницы".

Кроме того, в пятницу отсутствовали ориентиры в виде рынков США и Европы, где начались пасхальные праздники. Торговые войны продолжают оставаться в фокусе внимания инвесторов. В США биржевые индексы на неделе продолжили снижение, за последний месяц они просели на 6-9%; Китай осторожно сигнализирует о готовности вести с американскими властями диалог о торговле при определенных условиях. В начале будущей недели Народный банк Китая рассмотрит решение по кредитной ставке. Выхода важной макростатистики в понедельник не ожидается. На российском рынке совет директоров HeadHunter (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) будет решать вопрос дивидендов, напомнил эксперт.

Предстоящая неделя вряд ли будет сильно отличаться по динамике отечественного рынка, учитывая налоговый период, который может еще сильнее укрепить рубль, а также приближение заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Прогноз по индексу МосБиржи на 21 апреля - 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, США дают России противоречивые геополитические сигналы.

Рынок акций РФ к вечеру вышел в "плюс", получив поддержку от сообщений о возможном послаблении санкций против РФ в рамках сделки по Украине. На неделе в целом индексы МосБиржи и РТС развивали восстановление от локальных минимумов, причем долларовому индикатору РТС помогала сила рубля и достижение американской валютой минимума с июня 2023 года к российской. Рынок продолжал ждать геополитических сигналов, неопределенность в отношении которых обеспечивала общую осторожность, считает эксперт.

Торги на западных фондовых площадках в пятницу не проводились в связи с праздничным днем. Американские инвесторы вернутся на биржи в понедельник, а европейские - во вторник. В целом основные индексы остаются под среднесрочным нисходящим давлением, хотя при получении обнадеживающих новостей готовы пойти выше. Российский рынок акций продолжает получать противоречивые геополитические сигналы перед установленным президентом США Трампом словесным "дедлайном" по достижению прогресса в мирных переговорах "до конца этой недели". Настроения остаются волатильными, а выходные могут принести разнообразные новости, от которых будет зависеть динамика как национальных, так и зарубежных активов, считает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также отмечает, что в пятницу большая часть крупнейших фондовых рынков закрыта в связи с пасхальными праздниками. Инвесторы осмысливают обнадеживающие заявления Трампа о прогрессе в торговых переговорах с Японией, а также о его готовности работать над заключением сделки с Китаем, на что, по его словам, "уйдет три-четыре недели".

На рынке акций РФ днем наблюдалась локальная просадка, индексу МосБиржи пока не удается преодолеть сопротивление в районе 2900 пунктов. Возможно, "для разбега" ему придется отступить в сторону 2750 пунктов. А в районе 2600 пунктов образовался уровень поддержки, считает Калачев.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, против "быков" вновь выступила геополитика, ожидания по скорому перемирию на Украине не оправдались. Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что "говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично".

В Азии в пятницу биржи многих стран не работали в связи со Страстной пятницей; японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%.

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

На нефтяном рынке торги также не проводятся в связи со Страстной пятницей. Стоимость июньских фьючерсов на Brent в четверг выросла до $67,96 за баррель (+3,2%), майская цена фьючерса на WTI - до $64,68 за баррель (+3,5%).

Цены получили поддержку на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти. Также президент США Трамп заявил, что Штаты в течение трех или четырех недель могут решить спорные торговые вопросы с Китаем. Президент добавил, что китайское руководство контактирует с Вашингтоном по вопросу пошлин.

"Думаю, возможно, на это уйдет три-четыре недели", - сказал он журналистам в Белом доме, добавив, что Вашингтон не станет спешить с заключением торговой сделки.

Днем ранее Трамп заявил о большом прогрессе на переговорах по тарифам с Японией. Президент, по данным NBC, присутствовал на встрече с японской делегацией в Вашингтоне наряду с министром финансов Скоттом Бессентом и главой министерства торговли Говардом Латником.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в пятницу выросли акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,8%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+2,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,6%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+2,3%).

Акционеры ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+0,02%, до 802 рубля за бумагу) на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,036 млрд рублей. Датой закрытия реестра для получения дивидендов утверждено 29 апреля.

Подешевели бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,5%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-2,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,5%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2,4%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-2,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,2%).

Совет директоров ПАО "Бурятзолото" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания. Годовое собрание акционеров намечено на 30 мая (очное заседание, совмещенное с заочным голосованием). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 5 мая. Право голоса имеют владельцы и обыкновенных акций, и привилегированных. Последний раз "Бурятзолото" платило дивиденды на отдельные виды "префов" в 2005 году, на обыкновенные акции - в 2004 году.

Совет директоров "Новабев Групп" (MOEX: BELU) (-0,4%), одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкоголя в РФ, 21 апреля рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за 2024 год.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,1 млрд рублей (из них 12,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,52 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,98 млрд рублей на акции "Т-Технологии").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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