Акции X5 сохраняют привлекательность для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) сохраняют привлекательность для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"ИКС 5" представила операционные результаты за первый квартал 2025 года. Выручка за январь - март составила 1,07 трлн рублей, продемонстрировав рост на 20,7%. Рост операционных показателей X5 соответствует нашим ожиданиям. Мы полагаем, что компания продолжит активное развитие магазинов "Пятерочка", дискаунтеров "Чижик", франшизы "ОКОЛО" и цифровых бизнесов", - пишут эксперты.

Компания активно инвестирует в проекты, направленные на рост операционной эффективности в будущем, однако эксперты отмечают, что дефицит рабочей силы на рынке труда оказывает давление на текущие результаты. Также высокие инвестиционные расходы негативно влияют на текущие дивиденды, однако при этом служат основой для их ускоренного роста в будущем. Аналитики сервиса полагают, что акции "ИКС 5" сохраняют привлекательность для долгосрочного инвестора.

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