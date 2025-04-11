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11 апреля 2025 года 19:45

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на надеждах на прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Москва. 11 апреля. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне надежд на прогресс в процессе урегулирования российско-украинского конфликта, сдерживающим фактором выступило ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и забуксовавшая в росте нефть (фьючерс на Brent торгуется у $63,8 за баррель) после ее ралли на решении президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на импорт из ряда стран. Индекс МосБиржи поднялся до 2830 пунктов, в лидерах роста выступили акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+5,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,7%).

По итогам основных торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2829,92 пункта (+2,4%), индекс РТС - 1061,24 пункта (+3,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 апреля, составил 84,004 руб. (-1,01 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,7-2,1%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 0,27 рубля.

Подорожали в пятницу также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +1,8% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Золото в пятницу обновило максимум из-за опасений по поводу перспектив мировой экономики и падения курса доллара США (цена к 18:50 МСК выросла на 2,5%, до $3258 за унцию), что поддержало акции золотодобывающих компаний.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Президент Трамп в четверг выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине и призвал ускорить этот процесс. "Надеюсь, у нас относительно скоро будет соглашение с Россией и Украиной", - сказал он в Белом доме в ходе совещания с членами своей администрации.

В пятницу издание Axios сообщило со ссылкой на источник и данные онлайн-службы слежения за авиасообщением Flightradar, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф вылетел в Россию, на пятницу запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Издание отметило, что это будет третья встреча Уиткоффа и Путина после того, как президент США Трамп выступил с инициативами по урегулированию на Украине.

В Кремле подтвердили, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Россию, в пятницу началась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что фиксированного времени у этой встречи нет, она будет проходить столько, сколько нужно.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи закрывает неделю ростом, несмотря на погружение в моменте до 2600 пунктов. Пауза в 90 дней в вопросе пошлин со стороны администрации Трампа поддерживает сырье и котировки российских компаний. Дополнительным позитивом стали очередные комментарии американского президента относительно улучшения отношений с Россией, а также визит спецпредставителя Уиткоффа к президенту РФ Путину.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ продолжает отскок вверх, отыгрывая новость об объявленном президентом США Трампом 90-дневном "перемирии" в торговой войне. В пятницу индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, завершение недели выше этой отметки немного улучшает техническую картину. Основным тормозом для "нормального" отскока является нефть, которая пока торгуется ниже $64 за баррель. На очередном геополитическом негативе она может повторить попытку закрепиться ниже $60 за баррель. Поэтому по-прежнему рекомендуется иметь запас ликвидности для усреднения позиций в случае провала индекса МосБиржи к 2500 пунктам, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вернулся к геополитическим надеждам и в пятницу вырос в ожидании новостей с переговоров спецпосланника США с президентом РФ.

На неделе индексы МосБиржи и РТС подросли в рамках коррекции после провала до минимумов с декабря прошлого года (2598 пунктов) и февраля текущего года (957 пунктов) соответственно. Рынок на фоне поступления неоднозначных сигналов в отношении торговых войн, а также более низких цен на нефть оставался волатильным, ожидая геополитических новостей.

Акции сталелитейных компаний в пятницу восстанавливались после слабости предыдущих дней, которая наблюдалась даже в периоды роста всего рынка. Кроме того, по бумагам "НЛМК" сохраняется неопределенность по итоговым дивидендам за 2024 год. Акционеры "НОВАТЭКа" на следующей неделе должны обсудить итоговые дивиденды за 2024 год в размере 46,65 руб. с доходностью 4,2%. Акции "Аэрофлота" в пятницу поддержали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о предложении США вывести компанию из-под санкций в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения. Ответа США на предложение пока не последовало.

На западных фондовых площадках в пятницу преобладали сдержанные продажи. Индексы, с одной стороны, отступили от многомесячных минимумов, а с другой, - не проявляли уверенности в развитии роста на фоне сохранения торговой напряженности между США и Китаем и ввода взаимных пошлин, превышающих 100%. О неопределенности в экономике в рамках публикации квартальных результатов предупредили и банковские гиганты JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC) и Morgan Stanley (SPB: MS), реакция на отчетности которых была неоднозначной. Российский рынок акций стремится в район среднесрочного сопротивления 2900 пунктов по индексу МосБиржи, при преодолении которого можно ожидать развития коррекционного движения в район 3000 пунктов. Инвесторов воодушевили неожиданные новости о прибытии спецпосланника США в РФ для продолжения переговоров по Украине. После закрытия основных торгов вышли данные Росстата по потребительской инфляции России за март, которые позволят оценить возможную позицию ЦБ РФ на заседании в конце апреля, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в пятницу мировые рынки акций движутся разнонаправленно, поскольку инвесторы пытаются адаптироваться к резким изменениям в торговой политике США.

Однако тарифная передышка Трампа не возвращает рынки в прежнее состояние. Во-первых, она не распространяется на Китай, против товаров которого пошлины выросли уже до 145%. Китай в ответ поднял пошлины на товары из США до 125%. Обе страны выражают решительность в противостоянии. Пошлины, которые они ввели против друг друга, уже похожи на взаимную торговую блокаду. В этом мало хорошего, учитывая вес обеих стран в торговле друг друга и в мировой торговле. Во-вторых, если повышенные "взаимные" тарифы для остальных и отложены на 90 дней для проведения переговоров, то базовая пошлина в 10% на весь импорт в США остается в силе и будет оказывать давление на торговлю, считает аналитик.

По заявлениям МИД РФ, Россия на переговорах с США обсуждает возобновление прямого сообщения между странами, из чего может следовать снятие санкций с "Аэрофлота". Акции авиакомпании росли в пятницу, хотя глава МИД Сергей Лавров отдельно отметил, что ответ от американской стороны на российское предложение снять санкции с "Аэрофлота" пока не поступал.

Индекс МосБиржи сформировал "дно" на уровне поддержки около 2600 пунктов. Отскок может продолжиться до 2900 пунктов, где находится ближайший уровень сопротивления. Индекс относительной силы RSI развернулся вверх и вышел из зоны перепроданности, отмечает Калачев.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,7%, CAC 40, DAX снизились на 0,4-0,9%), но "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,3%).

Пошлины США на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщил CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

В администрации президента США пояснили, что в среду американский лидер повысил ответные пошлины в отношении Пекина с 84% до 125%, но при этом еще ранее он ввел сбор в 20% в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США.

Пекин в пятницу объявил о дополнительных пошлинах на товары из США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство финансов Китая. "Китай поднимет пошлины на все товары из США с 84% до 125%. Мера вступит в силу с 12 апреля", - приводит Bloomberg выдержку из заявления китайского Минфина.

В министерстве финансов отметили, что Китай будет игнорировать дальнейшие американские пошлины на китайскую продукцию.

Поддержку китайскому рынку оказывают внутренние меры, в том числе увеличение инвестиций в акции государственными финкомпаниями, а также сообщения о планах китайских лидеров рассмотреть экономические стимулы в ответ на введение пошлин со стороны США. Пекин также намерен обсудить укрепление сотрудничества с Евросоюзом.

Индекс потребительского доверия в США в апреле уменьшился до 50,8 пункта по сравнению с 57 пунктами месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с июня 2022 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 54,5 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены подросли, но завершают снижением вторую неделю подряд на опасениях последствий торговой войны между США и Китаем для мировой экономики.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $63,77 за баррель (+0,7% и -3,3% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $60,52 за баррель (+0,8% и -3,7% накануне).

С начала недели цены на нефть снизились примерно на 3%, на прошлой неделе обе марки подешевели почти на 11%.

Эскалация торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира может замедлить темпы роста глобального ВВП и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, опасаются инвесторы.

Накануне Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель, а прогноз на 2026 год понижен с $68,47 до $61,48 за баррель. Прогноз спроса на нефть на текущий год был ухудшен почти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+10,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+6,8%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,3%), бумаги ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+6,3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,9%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 95,08 млрд рублей (из них 13,31 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,79 млрд рублей на акции "Т-Технологий").

Рк аш

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, BRZL, CHMF, GAZP, GEMA, GMKN, IRAO, LKOH, LNZL, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, PMSB, RNFT, ROSN, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, TATN, TTLK, VKCO, VTBR, WTCM

SPB$#&: MS, SPBE, TCSG, WFC


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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