"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 72,7 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Селигдар" представил нейтральные финансовые результаты за 4-й квартал и весь 2024 год, - пишет эксперт. - Выручка от реализации собственного золота и EBITDA показали сильный рост на фоне ралли мировых цен на желтый металл. В то же время мы отмечаем отрицательный FCF и наращивание долговой нагрузки, что может стать обоснованием для сохранения дивидендных выплат по итогам 2025 года на уровне 4 руб. на акцию, хоть и в случае закрепления золота выше $3000/унц. компания вполне может позволить себе рост годового дивиденда до 6 руб. на акцию".

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