"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 329 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 329 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: 273,7 рубля, говорится в материале инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, Сбербанк может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. Динамика чистой прибыли по РПБУ за январь-февраль 2025 года - +13,5% (г/г), рентабельность собственного капитала (23,2%) выше безрисковой ставки.

"С технической точки зрения котировки отскочили от уровня поддержки, возможно продолжение восходящего движения, - отмечают эксперты "Финама". - При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 273,7 руб. риск на портфель составит 0,74%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,53".

Сбербанк - крупнейший банк в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Владеет 11,5 тыс. отделениями на территории РФ, а его клиентами являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц.

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